"Перемкнуло после разговора с Путиным": эксперт о странной трансформации Илона Маска (видео)

Ситуация, когда два уважаемых по возрасту политика, которые должны были бы уже быть на пенсии, спорят за президентский пост демонстрирует серьезные проблемы с демократией в США. Это было бы не так важно, если бы многие страны не зависели от поддержки Белого дома, говорит политический обозреватель Максим Несвитайлов.

Related video

Илон Маск, который постоянно пытается оправдывать Владимира Путина, к сожалению является достаточно влиятельным лицом на американскую часть социума. Можно считать как одну из самых удачных побед РФ, что Кремлю удалось "завербовать" и промыть мозг такому человеку. Об этом в интервью Фокусу заявил политический эксперт Максим Несвитайлов.

По его словам, можно легко проследить трансформацию Маска из сторонника Украины в сторонника Путина. В начале вторжения российских оккупантов он помогал Украине, а после телефонного разговора с Путиным его словно переключило, отмечает эксперт.

"Видимо, к нему удалось подобрать особые ключики, а еще над ним поработали несколько влиятельных республиканцев, — акцентирует Несвитайлов, — Как изобретатель и ИТ-бизнесмен Маск молодец, но гениальный человек далеко не всегда гениален во всех вопросах и нынешняя позиция Маска это доказывает".

Очевидно, что в политике, международных отношениях или истории Илон Маск не сильно превосходит среднестатистического таксиста, говорит политический обозреватель. Но Маск имеет действительно большое влияние на американскую аудиторию и эту проблему сейчас невозможно игнорировать.

"А еще Маск является одним из самых богатых людей мира, так что политики не будут пренебрегать его мнением ради получения финансирования с его стороны для своего предвыборного штаба, — отмечает эксперт. — А в целом, то что мы видим гонку Трампа и Байдена, говорит о кризисе в американском эстеблишменте".

Откровенно говоря, акцентирует Несвитайлов, два таких уважаемых по возрасту человека уже должны быть на политической пенсии, а не бороться за президентский пост. В нормальном мире социум наблюдал бы за противостоянием тех же Блинкена и Хейли, а то что мы видим сейчас — политическая катастрофа, отмечает он.

В то же время Камала Харрис, которая является вице-президентом, понимает, что является не лучшим представителем от демократов, говорит Несвитайлов, потому что она не имеет поддержки. Очень странно, что демократы не выдвинули Энтони Блинкена, который имеет огромный опыт и уважение среди всех союзников США.

По мнению политического обозревателя, на все это можно было бы не обращать внимание, если бы Украина, Израиль и Тайвань не зависели от помощи США. Поэтому все взгляды сейчас нацелены именно на события в Белом доме.

Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд, $60 млрд из которых — для Киева. Теперь документ должна одобрить Палата представителей.