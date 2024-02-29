"Дадуть доручення — поїдемо": у Путіна готові до мирних переговорів з Україною

Помічник очільника Кремля Володимир Мединський, який народився на Черкащині, готовий зустрітися з українською делегацією для обговорення мирного врегулювання конфлікту.

Related video

Помічник президента РФ Володимир Мединський готовий знову поїхати на перемовини з представниками України, якщо отримає таке доручення. Про це він заявив у коментарі SHOT.

Представник Кремля відреагував на заяву президента Реджепа Ердогана, який сказав, що Туреччина готова знову надати майданчик для російсько-українських перемовин. Мединський допустив таку ймовірність.

Важливо

"Дурні проголосують": Трамп відреагував на перемовини, пов'язані з допомогою Україні

"Дадуть доручення — поїдемо", – заявив він.

Перемовини в Туреччині – заява Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 28 лютого заявив, що його країна знову готова надати майданчик для відповідних перемовин України й РФ. Політик переконаний у тому, що необхідною умовою для успіху мирних ініціатив щодо України є участь обох сторін у таких заходах. Він висловив готовність знову надати стіл для перемовин, які раніше вже проходили в Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган використання дипломатії та діалогу назвав ключовим у досягненні тривалого та справедливого розв’язання питання війни. Він додав, що Туреччина підтримує незалежність, територіальну цілісність України та безпеку у регіоні. Турецька влада готова сприяти швидкому відновленню та відбудові України.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року нардеп Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук заявив, що навесні 2022 року російська делегація пропонувала українським представникам закінчити війну, якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО, а також прийме нейтралітет. Москва до останнього сподівалася, що зможе "дотиснути" Київ до укладання відповідного договору. Українська сторона не прийняла. Він пригадав Бориса Джонсона. Тодішній британський прем'єр приїхав до Києва та сказав, що "нічого не будемо з ними підписувати — і давайте просто воюватимемо".