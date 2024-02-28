Готовы предоставить площадку для переговоров Украины и РФ, которые уже проходили в Стамбуле, — Эрдоган

Использование дипломатии и диалога президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ключевым в достижении справедливого и длительного решения темы войны.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна снова готова предоставить площадку для переговоров Украины и РФ. Соответствующее заявление он сделал во время видеообращения к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа.

Политики убежден в том, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Он выразил готовность снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле.

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"Я до сих пор твердо придерживаюсь своего убеждения, что использование дипломатии и диалога является ключевым в достижении справедливого и длительного решения войны", — отметил руководитель турецкого государства.

Эрдоган добавил, что Турция поддерживает независимость, территориальную целостность Украины и безопасность. Турецкая власть готова способствовать быстрому восстановлению и восстановлению Украины.

"Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле", — заявил Эрдоган.

Переговоры в Стамбуле и причины приостановки

В ноябре 2023 года в интервью журналистке Наталье Мосейчук нардеп Давид Арахамия заявил, что весной 2022 года российская делегация предлагала закончить войну, если Украина откажется от вступления в НАТО, а также примет нейтралитет. Москва до последнего надеялась, что сможет "дожать" Киев до заключения такого соглашения. Украинская сторона не приняла. Он вспомнил Бориса Джонсона. Тогдашний британский премьер приехал в Киев и сказал, что "ничего не будем с ними подписывать — и давайте будем просто воевать".

Джонсон опроверг заявления Кремля относительно преднамеренного прекращения мирных переговоров между РФ и Украиной. Он рассказал, что после встречи в Стамбуле 2022 года провел переговоры с руководителем украинского государства Владимиром Зеленским, во время которых выразил свою обеспокоенность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

Напомним, 28 февраля стало известно, что Бельгия даст €200 млн на чешскую инициативу по снарядам Украине. В следующие недели в Украину, как заявил бельгийский премьер Александр де Кроо, поступит больше боеприпасов.