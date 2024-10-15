Перешли границу и взяли в плен: воины НГУ разбили колонну россиян, которые ехали на штурм (видео)

Бойцы 3-й бригады "Спартан" Нацгвардии осуществили заход в Белгородскую область РФ и разбили российскую колонну, взяв в плен солдат из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.

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Украинские военные провели успешную операцию, благодаря которой удалось разбить штурм российских оккупантов из Белгородской области РФ. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Telegram.

По словам журналиста, операцию провели бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной Гвардии Украины (НГУ).

"Используя FPV-дроны, они эффективно нейтрализовали попытку противника прорваться через границу. БМП-2 было уничтожено, а взвод морпехов ликвидирован", — сообщает Бутусов.

Журналист добавляет, что украинские военные взяли в плен группу оккупантов из 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.

По данным из открытых источников, операция бригады "Спартан" НГУ состоялась вблизи села Журавлевка, расположенного в Белгородской области РФ неподалеку от границы с Харьковской областью.

Село Журавлевка Белгородской области РФ (фото: скриншот с Google maps)

"Это не просто уничтожение колонны дистанционно — наши бойцы были там. Получается, что это полноценная трансграничная локальная операция с заходом на территорию противника", — отметили в аналитическом милитаристском Telegram-канале In Factum.

Напомним, 1 октября командир подразделения бригады "Спартан" Станислав Сокольский заявил, что ВС РФ сразу же возводят укрепления после продвижения. По его словам, такая тактика россиян — это не новость, а Силы обороны за этим наблюдают и отслеживают их укрепрайоны и огневые точки.

Позже пресс-служба ДШВ ВСУ обнародовала видео, как львовские десантники на Курщине ликвидировали солдат из 155-й бригады РФ. Силы обороны объявили настоящую охоту на это российское подразделение как месть за расстрел пленных собратьев.