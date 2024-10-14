"Минус техника и усиленный взвод пехоты": ВС РФ провалили штурм в Харьковской области (видео)

Российские оккупанты пытались дойти до позиций Сил обороны, но по дороге стали "мишенями" для нацгвардейцев. В результате "охоты" штурм не удался, а обменный фонд и перечень потерь пополнились.

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Нацгвардейцы отбили штурм ВС РФ в Харьковской области и захватили нескольких вражеских бойцов в плен. Об этом 14 октября сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, опубликовав видео боя.

"У врага минус техника и усиленный взвод пехоты, а также несколько оккупантов попали для пополнения нашего обменного фонда", — отметил он.

События разворачивались на Харьковском направлении. Захватчики решили в очередной раз попытаться взять штурмом украинские позиции, направив туда малые группы. Однако бойцы бригады "Спартан" реализовать план не позволили.

Оккупантов обнаружили во время перемещения украинские аэроразведчики. Реакция не заставила себя ждать — ВС РФ атаковали ударными дронами и сбросами с БПЛА.

"В результате точной работы штурм россиян остановлен. Враг потерял технику, в частности БМП, и взвод пехоты", — подчеркнул Пивненко.

Стоит отметить, что пехотный взвод состоит из 30–40 бойцов.

Напомним, российский пропагандист Роман Алехин сообщил, что ВС РФ не могут прорваться в Курской области из-за захваченных украинскими силами укреплений. Ранее россияне оставили их без боя.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук оценил, представляют ли для Украины угрозу 300 кораблей, которые якобы Россия привлекла к своим масштабным учениям. По его словам, Москва "играет мышцами", но есть нюанс.