"Мінус техніка та посилений взвод піхоти": ЗС РФ провалили штурм на Харківщині (відео)

Російські окупанти намагались дійти до позицій Сил оборони, але дорогою стали "мішенями" для нацгвардійців. В результаті "полювання" штурм не вдався, а обмінний фонд і перелік втрат поповнились.

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Нацгвардійці відбили штурм ЗС РФ у Харківській області та захопили кількох ворожих бійців у полон. Про це 14 жовтня повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, опублікувавши відео бою.

"У ворога мінус техніка та посилений взвод піхоти, а також кілька окупантів потрапили для поповнення нашого обмінного фонду", — зауважив він.

Події розгортались на Харківському напрямку. Загарбники вирішили вчергове спробувати взяти штурмом українські позиції, направивши туди малі групи. Однак бійці бригади "Спартан" реалізувати план не дали.

Окупантів виявили під час переміщення українські аеророзвідники. Реакція не змусила на себе чекати — ЗС РФ атакували ударними дронами та скидами з БпЛА.

"Унаслідок влучної роботи штурм росіян зупинено. Ворог втратив техніку, зокрема БМП, та взвод піхоти", — підкреслив Півненко.

Варто зазначити, що піхотний взвод складається з 30–40 бійців.

Нагадаємо, російський пропагандист Роман Альохін повідомив, що ЗС РФ не можуть прорватися у Курській області через захоплені українськими силами укріплення. Раніше росіяни залишили їх без бою.

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