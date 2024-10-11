Битва на истощение: польский эксперт дал оценку ситуации на Харьковском фронте (фото)

Ключевыми участками всего Харьковского направления стали город Волчанск и участки вдоль реки Оскол, где развернулись кровопролитные бои. Противник пытался развить наступление через Волчанск, однако окружение группировки на агрегатном заводе подорвало наступательный потенциал россиян.

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В мае этого года российские войска предприняли попытку наступления в Харьковской области, направив основные силы на Харьков и Волчанск. Однако операция оказалась неудачной: наступление было остановлено у приграничных сел, а попытка захватить Харьков потерпела неудачу. В результате войска РФ сосредоточились на Волчанске, где развернулись ожесточенные бои за Волчанский агрегатный завод. О том, как развивались события на Харьковском направлении и чем может обернуться для противоборствующих сторон наступление ВС РФ на этом фронте, говорится в материале польского военного аналитика Артура Росински от 11 октября.

Начало операции

В наступлении ВС РФ на Харьковском фронте под руководством генерал-полковника Александра Лапина приняли участие около 30 тысяч российских солдат. Наступление велось по двум направлениям — непосредственно на Харьков через Липцы и на Волчанск.

В мае на первом направлении противнику удалось захватить восемь приграничных сел, однако в сражении под Липцами противник потерпел поражение, тем самым его продвижение на Харьков было остановлено.

В Волчанске же российские силы столкнулись с ожесточенным сопротивлением Сил обороны, а в центре города завязались кровопролитные бои, из-за чего каждые десятки метров противнику давались ценой больших потерь.

Волчанский тупик: как проходили бои за агрегатный завод

Волчанский агрегатный завод был важнейшим объектом, позволяющим контролировать всю центральную часть города. Его захват позволил бы подразделениям ВС РФ форсировать реку Волчья и взять под контроль южную часть города.

19 июня неприятелю удалось захватить завод, однако к августу украинским защитникам, благодаря слаженным действиям, удалось окружить противника, который занял позиции на предприятии.

Ситуация для оккупантов ухудшилась — дезертировали солдаты 79-го мотострелкового полка, а осажденные солдаты оказались в экстремальных условиях без подвоза провизии. По словам российских пленных, они были вынуждены питаться мясом бродячих собак, а в некоторых случаях доходило и до каннибализма.

Пленные солдаты РФ на агрегатном заводе

Подробнее об операции по освобождению агрегатного завода рассказал командир отряда спецподразделения "Стугна" с позывным "Линукс". По его словам, операция была проведена в несколько этапов и длилась четыре месяца, где самым тяжелым было незаметное накопление сил ВСУ и необходимых средств.

"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: беспилотных систем, артиллерии и личного состава, который имеет опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью", — отметил разведчик.

К 24 сентября украинские войска вернули контроль над заводом, взяв в плен остатки осажденных российских сил.

Контратаки и применение термобарического оружия

Несмотря на тяжелые потери, российская армия предприняла контратаку и 8 октября снова заняла Волчанский завод. По данным российских источников, бои сопровождались применением термобарических бомб ОДАБ-9000, которые нанесли значительный ущерб южным районам Волчанска.

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Однако в Украине выражают сомнения в применении этих бомб. По словам военных аналитиков, данный тип боеприпасов требует использование стратегических бомбардировщиков, например, Ту-160. Но их нахождение в небе в районе Волчанска не было зафиксировано.

Тем не менее россияне могли применить бомбу меньшего калибра — ОДАБ-1500, которые обладают достаточно мощной разрушительной силой, что делает их крайне опасными в городских условиях.

Волчанск (фото1) Волчанск (фото2) Волчанск (фото3) Волчанск (фото4)

Наступление на реке Оскол: новая угроза

Восточная часть Харьковской области также становится эпицентром активных боевых действий. Войска РФ, сосредоточив усилия на реке Оскол, продвигаются в сторону украинских позиций, пользуясь ослаблением украинской обороны из-за переброски резервов на другие участки фронта. Ключевыми целями оккупантов стали села Глушковка и Колесниковка, где продолжаются ожесточенные бои.

"Ситуация на Осколе очень похожа на то, что происходило ранее в других районах, когда россияне пытались закрепиться на захваченных позициях", — отметил один из украинских офицеров.

Украинская армия стремится удержать контроль над этими населенными пунктами, что критически важно для сохранения обороны Купянска. Между тем россияне нанесли сильный удар по селу Песчаное Чугуевского района с целью выйти на берега Оскола и разделить украинскую группировку на восточном берегу реки на две части. 20 июля село было захвачено, но украинское командование перебросило резервы, тем самым остановив прорыв россиян.

26 сентября российская механизированная группа, включающая около 50 танков и бронетехники, атаковала эти села, но была отбита украинскими войсками при помощи ударных дронов. Несмотря на это, штурмы продолжились, и к 5 октября, пишет польский аналитик, российским силам удалось закрепиться у Глушковки и Колисниковки.

Карта боевых действий на Купянском направлении Фото: deepstatemap.live

Важно отметить, что по картографическим данным мониторингового ресурса DeepState, оккупанты не заняли данные населенные пункты, а бои ведутся на подступах к ним.

Итоги

Польский аналитик подчеркивает, что ситуация на востоке Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Россия усиливает давление на ключевые стратегические объекты, такие как Волчанск и позиции вдоль реки Оскол, но противник продолжает сталкиваться с серьезным сопротивлением украинской армии, которая прилагает все усилия для сдерживания агрессора.

Продолжающиеся бои, особенно в районе реки Оскол, указывают на важность удержания позиций для обеих сторон конфликта. В ближайшие недели будут решаться вопросы о дальнейших планах обеих сторон и устойчивости оборонительных линий Украины

Ситуация на востоке Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Россия усиливает давление на ключевые стратегические объекты, такие как Волчанск и позиции вдоль реки Оскол. В ближайшие недели будут решаться вопросы о дальнейших планах обеих сторон и устойчивости оборонительных линий Украины.

"Украинцы все еще обладают оборонительными возможностями, чтобы затянуть отдельные бои на длительное время. Тем не менее вопрос в том, как долго украинцы смогут вести войну на истощение?" — подытожил Росински.

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