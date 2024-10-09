Буданов участвовал в освобождении Волчанского агрегатного завода, — разведчик (видео)

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов несколько дней присутствовал на операции и руководил ею. Разведчик с позывным "Линукс" отметил, что участие генерал-лейтенанта мотивирует бойцов при выполнении задач.

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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвовал в операции по освобождению Волчанского агрегатного завода. Об этом рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МОУ с позывным "Линукс".

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию", — рассказал разведчик.

По словам разведчика, важным этапом операции по освобождению Волчанского агрегатного завода стало незаметное для врага накопление сил и средств в районе проведения боевой задачи.

"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, который имеет опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью", — отметил разведчик.

Линукс добавил, что одним из важных факторов при осуществлении миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура — "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор". Каждая из них имела свою специфику работы, и удалось в целом соблюсти эту координацию.

Напомним, 24 сентября стало известно, что бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод. Эта операция по освобождению агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине Силами обороны готовилась тщательно и заранее.