Буданов брав участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу, — розвідник (відео)

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов кілька днів був присутній на операції та керував нею. Розвідник з позивним "Лінукс" наголосив, що участь генерал-лейтенанта мотивує бійців під час виконання завдань.

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Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ з позивним "Лінукс".

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", ― розповів розвідник.

За словами розвідника, важливим етапом операції щодо звільнення Вовчанського агрегатного заводу стало непомітне для ворога накопичення сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", ― зазначив розвідник.

Лінукс додав, що одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура ― "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор". Кожна з них мала свою специфіку роботи, і вдалось в цілому дотриматись цієї координації.

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод. Ця операція зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині Силами оборони готувалася ретельно та заздалегідь.