Для атак на энергетику: РФ продолжает строить завод по производству дронов Shahed, — СМИ

По данным СМИ, США и союзники до сих пор не ввели санкции против владельца завода в Татарстане. Отмечается, что там будут не только производить иранские БПЛА, но и "расширять их возможности".

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Строительство российского завода в Татарстане для создания иранских дронов-камикадзе продолжается, что подтверждают данные спутниковых снимков. Эти беспилотники, разработанные Ираном и производимые в России, предназначены для использования против украинских объектов в сфере энергетики. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на доклад исследовательской организации.

Несмотря на прогресс в строительстве, доклад отмечает отсутствие санкций со стороны США и их союзников в отношении владельца завода — ОАО "Алабуга" и связанных с ним компаний.

Пока Белый дом, посольство России и представительство Ирана в ООН не дали комментариев по этому вопросу, отмечают

Изучив спутниковые снимки, сделанные в сентябре, было обнаружено, что строительство нового здания завода соответствует утечке плана здания, предоставленной изданию Washington Post в начале этого года.

Документы также указывают, что это здание будет использоваться для массового производства иранских ударных дронов Shahed-136, что, как отмечается в докладе, позволит улучшить производственные процессы иранских беспилотников.

Снимки также отображают строительство новых объектов и установку дополнительных систем безопасности с контрольными пунктами.

Доклад предполагает, что Россия усилит использование беспилотников Shahed-136 для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в холодное время года, создавая серьезные проблемы для мирного населения.

Один из призывов, выдвинутых в докладе, касается введения санкций со стороны Вашингтона против компании "Алабуга" и связанных с ней фирм.

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В связи с предупреждением президента Украины о возможных атаках по энергетической инфраструктуре, в докладе напоминается о событиях прошлой зимы, когда Россия провела серию таких атак, приведших к отключению электроэнергии.

Сообщается, что завод расположен в Республике Татарстан, в 800 километрах от Москвы. ОАО "Алабуга" принадлежит федеральному правительству на 66% и республике на 34%.

В июне Белый дом заявил о глубине сотрудничества между Россией и Ираном в сфере обороны, включая производство иранских беспилотников в Алабуге.

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Напомним, 10 ноября пециалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) сообщил, что БПЛА Shahed российской сборки из-за новой системы навигации фактически стали для украинских военных и мирных жителей опаснее одноименных иранских дронов.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран создают флот из 6000 дронов Shahed. Кремль продвигается к своей цели по массовому производству беспилотников, которые она могла бы использовать для бомбардировок украинских городов.