Росія залучила підрозділи "Африканського корпусу" для наступу на Харківщині – розвідка Британії

Раніше підрозділи "Африканського корпусу" були розгорнуті у Сирії, Лівії, Нігері тощо. Цікаво, чому їх довелось переводити для наступу на Харківщину.

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Протягом останнього тижня під час наступу на Вовчанськ у Харківській області Росія залучила підрозділи підконтрольного Міноборони РФ "Африканського корпусу" разом із регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм Z". Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великобританії.

В повідомлені зазначають, що "Африканський корпус" Міністерства оборони РФ був створений у грудні 2023 року. Він налічує понад 2000 солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, які раніше служили у ПВК "Вагнер".

Раніше, повідомляють британці, підрозділи "Африканського корпусу" з великою ймовірністю раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

"Міноборони РФ майже напевно перекинуло підрозділи "Африканського корпусу" до українського кордону у квітні 2024 року у рамках підготовки до цього наступу. Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну проти України військами, які раніше були у Африці", – пишуть у зведенні.

Що відомо про "Африканський корпус" МО РФ

Видання "Ведомости" в 2023 році писало, що РФ сформувала "Африканський корпус" на заміну структурам ПВК "Вагнер", що діяли на Африканському континенті раніше. Створення структури планували завершити до літа 2024 року.

Діяти "Африканський корпус" мав у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігері. Підпорядковується нова структура безпосередньо Міністерству оборони РФ, курує її заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров. За словами співрозмовника видання, АК формувалась на основі підрозділів колишнього ПВК "Вагнер" та окремих бійців, які покинули цю організацію. Процес створення структури розпочався після загибелі засновника ПВК Євгена Пригожина у серпні 2023 р.

ЧВК "Вагнер" Фото: Getty Images

Військові експерти зазначали, що АК пропонував не просто охорону, чи послуги інструкторів, а й "унікальний продукт", здатний на військові операції.

Цікаво, що офіційний Кремль не заперечує, що співпрацює з африканськими країнами, але не коментує діяльність "Африканського корпусу". На початку 2024 року, коли в Буркіна-Фасо поїхали 100 найманців корпусу, Пєсков відмовився коментувати журналістам інформацію про те, що російські військові будуть охороняти президента цієї країни.

"Я ніяк не коментуватиму цю інформацію, залишу її без коментарів. Щодо наших відносин із Буркіна-Фасо, ми маємо намір їх розвивати. Ми зацікавлені у розвитку цих відносин, причому у всіх можливих сферах", – відповів прессекретар Путіна.

ПВК "Вагнер" в Чаді Фото: Sylvain Nguema/X

Нещодавно цікаве відео з Африки опублікували найманці ПВК "Вагнер". Вони розповіли про відкриття кордону між ЦАР та Чадом, а на кількох кадрах був помічений чоловік, що нагадував Євгена Пригожина.