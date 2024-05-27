В Волчанске осталось около 100 мирных жителей, — Харьковская прокуратура

Люди отказываются покидать родной город, несмотря на постоянные обстрелы со стороны РФ. Эвакуация продолжается.

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В городе Волчанск на Харьковщине, в окрестностях которого идут бои с ВС РФ, остаются около 100 местных жителей. Они отказываются покидать город. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской областной прокуратуры.

Спикер рассказал, что жители, которые отказались выезжать, проживают на противоположных окраинах стороны РФ.

"Там опасно, но люди решили остаться там. Эвакуация продолжается, она есть всегда. Эвакуация всех желающих осуществляется", — отметил Чубенко.

ВС РФ почти уничтожили Волчанск Фото: ГСЧС в Харьковской области

Он отметил, что обстрелы Волчанска со стороны российских оккупантов не прекращаются. Но травмированных или погибших фиксируют не каждый день, потому что людей там осталось очень мало.

ВС РФ почти уничтожили Волчанск Фото: Евгения Малолетки

Напомним, 26 мая представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что украинские бойцы вытеснили российских военных с позиций в направлении Стрелечья — Глубокое, тогда как противник продолжает попытки прорваться к Липцам. И продолжают наступление в районе Волчанска, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

По словам Волошина, пехота противника проводит штурм Волчанска, однако ВСУ вытесняют ее с неопределенных позиций.

А разведка Великобритании сообщала, что к наступлению на Волчанск ВС РФ привлекли даже подразделения "Африканского корпуса", которые, как видно из названия, базировались только на африканском континенте. Этот корпус Министерства обороны РФ был создан в декабре 2023 года. Он насчитывает более 2000 солдат и офицеров, а также опытных наемников, которые ранее служили в ЧВК "Вагнер".