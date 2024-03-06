"Законная цель": в МИД России пригрозили ударами по северу Европы

Представительница ведомства Мария Захарова заявила, что в случае появления на севере Европы американского ядерного оружия "безопасность стран, принимающих это оружие, не только не укрепится, она явно пострадает".

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Если в странах Северной Европы появятся ядерные объекты, они станут"законными целями" в случае войны между Россией и НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерство иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать — подобные объекты будут источником прямой угрозы и естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО", — сказала Захарова, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба о том, что его стране "важно иметь силы ядерного сдерживания".

Спикер отметила, что в случае появления на севере Европы американского ядерного оружия "безопасность стран, принимающих это оружие, не только не укрепится, она явно пострадает".

Кроме того, Захарова выразила уверенность, что лидер Финляндии не информировал своих избирателей о военно-стратегических последствиях такого решения.

"Насколько граждане Финляндии осознают, с какими рисками им придется столкнуться — это большой вопрос... Потому что (такое решение — ред.) действительно изменит многое в контексте безопасности этой страны и других актуальных для этого государства вопросов", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее издание Defence News сообщило, что компания Patria построит в Финляндии площадку для сборки истребителей F-35 Block 4. Проект связан с контрактом на закупку истребителей стоимостью 9,6 млрд долларов, заключенным между Минобороны Финляндии и американской компанией Lockheed Martin в феврале 2022 года.