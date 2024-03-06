"Законна ціль": в МЗС Росії пригрозили ударами по півночі Європи

Представниця відомства Марія Захарова заявила, що у разі появи на півночі Європи американської ядерної зброї "безпека країн, що приймають цю зброю, не тільки не зміцниться, вона явно постраждає".

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Якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть "законними цілями" у разі війни між Росією та НАТО. Про це на брифінгу заявила офіційна представниця Міністерство закордонних справ РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Не треба бути військовим стратегом, щоб розуміти — подібні об'єкти будуть джерелом прямої загрози і природно, неминуче увійдуть до переліку законних цілей, визначених сценарієм прямого військового зіткнення нашої країни з НАТО", — сказала Захарова, коментуючи заяви президента Фінляндії Олександра Стубба про те, що його країні "важливо мати сили ядерного стримування".

Спікерка зазначила, що в разі появи на півночі Європи американської ядерної зброї "безпека країн, що приймають цю зброю, не тільки не зміцниться, вона явно постраждає".

Крім того, Захарова висловила впевненість, що лідер Фінляндії не інформував своїх виборців про військово-стратегічні наслідки такого рішення.

"Наскільки громадяни Фінляндії усвідомлюють, з якими ризиками їм доведеться зіткнутися — це велике питання… Тому що (таке рішення — ред.) дійсно змінить багато в контексті безпеки цієї країни та інших актуальних для цієї держави питань", — зазначила офіційна представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше видання Defence News повідомило, що компанія Patria побудує у Фінляндії майданчик для складання винищувачів F-35 Block 4. Проєкт пов'язаний із контрактом на закупівлю винищувачів вартістю 9,6 млрд доларів, укладеним між Міноборони Фінляндії та американською компанією Lockheed Martin у лютому 2022 року.