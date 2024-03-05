У Нокіа робитимуть літаки: Фінляндія схвалила будівництво заводу зі складання F-35

Міноборони Фінляндії та американська компанія Lockheed Martin уклала контракт на 64 літаки F-35 для ВПС країни. Нові винищувачі замінять парк F/A-18 Hornet, які будуть виведені з експлуатації до 2030 року.

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Компанія Patria побудує у Фінляндії майданчик для складання винищувачів F-35 Block 4. Проєкт пов'язаний із контрактом на закупівлю винищувачів вартістю 9,6 млрд доларів, укладеним між Міноборони Фінляндії та американською компанією Lockheed Martin у лютому 2022 року. Про це повідомляє Defence News.

Угода передбачає постачання 64 літаків F-35 для ВПС Фінляндії, а будівництво стало можливим після того, як фінансовий комітет схвалив пропозицію оборонного відомства країни про оренду землі. При цьому земельну ділянку, було знайдено недалеко від міста Нокіа.

Будівництво підприємства для складання двигунів має розпочатися в другій половині 2024 року. За умовами промислової угоди обслуговування двигунів на заводі в Нокіа триватиме протягом усього терміну служби парку F-35 ВПС. Загалом на заводі працюватимуть близько 100 осіб, які виконуватимуть різні функції зі складання.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у зв'язку з цим заявив, що співпраця сприятиме накопиченню критично важливого досвіду в галузі технічного обслуговування і ремонту для вітчизняної оборонної промисловості Фінляндії.

"Угода також дасть змогу створити у Фінляндії важливі ноу-хау для складання і тестування двигунів F-35", — сказав міністр.

У публікації зазначається, що F-35 мають замінити застарілі винищувачі ВПС F/A-18 Hornet. Ці літаки планують вивести з експлуатації до 2030 року, а перша партія замовлених F-35 має бути поставлена і потім розгорнута на арктичних авіабазах у фінському регіоні Лапландія до 2026 року.

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Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Пентагон ухвалив рішення кардинально вирішити питання модернізації стелс-винищувачів F-35, які мають проблеми з двигунами. Було ухвалено рішення доопрацювати наявний двигун F135, чим і займеться компанія Pratt & Whitney.