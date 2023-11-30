Кардинальне рішення: Пентагон доручить лише одній компанії вирішити проблему з F-35

Свого часу точилися розмови про створення для F-35 силової установки нового покоління, однак від цієї ідеї в Пентагоні відмовилися. У підсумку було ухвалено рішення доопрацювати наявний двигун F135, чим і займеться компанія Pratt & Whitney.

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Міністерство оборони США має намір кардинально розв'язувати питання модернізації літаків F-35, які мають проблеми з двигунами. У Пентагоні заявили, що компанія Pratt & Whitney стане єдиним постачальником засобів для усунення перегріву силової установки винищувача. Про це 29 листопада повідомили в Defence One.

Це рішення, пишуть оглядачі, хоча і було очікуваним, проте, стало ударом для GE Aerospace, яка запропонувала вирішити проблему шляхом заміни двигуна F135 від компанії Pratt, на силову установку нового покоління.

Угода з Міноборони передбачає послідовність дій:

модернізацію активної зони двигуна F135;

розробку та виготовлення випробувальних зразків;

закупівлю засобів випробувань;

валідацію та верифікацію;

інтеграцію системи озброєння для забезпечення можливостей повітряної системи;

закупівлю випробувального обладнання;

закупівлю апаратури для розроблення варіантів F-35A, F-35B і F-35C.

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"У компанії Pratt & Whitney 600 співробітників повністю присвятили себе цій роботі, і ми перебуваємо на шляху до того, щоб надати операторам F-35 потужність, необхідну для реалізації можливостей Block 4 і наступних, починаючи з 2029 року", — заявила віцепрезидент компанії Pratt за програмою F135 Джен Латка.

У компанії також зазначили, що модернізація вимагає збереження спільного варіанту силової установки для всіх модифікацій літаків F-35A, F-35B і F-35C. Тому, ймовірно, Пентагон відмовився від ідеї створення нового двигуна. Міністр ВПС Френк Кендалл заявив, що служба буде прагнути до модернізації двигуна, а не до створення нового адаптивного двигуна для F-35.

Суть у тому, що адаптивний двигун може поліпшити тягу і паливну ефективність, але не підійде для варіанту F-35B корпусу морської піхоти, чий підйомний вентилятор дає змогу літаку злітати з дуже коротких злітно-посадкових смуг і сідати вертикально.

Раніше повідомлялося, що згідно зі звітом американського уряду, тільки 55% винищувачів F-35 перебувають у боєздатному стані, оскільки ВПС США зіткнулися з низкою проблем. Серед них дефіцит запчастин, надмірна залежність від підрядників, а також відсутність складів із запчастинами.