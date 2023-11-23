Проблеми продовжуються: армія США призупиняє перемовини про нову логістику F-35

Конгрес вимагає, щоб новий договір про обслуговування підвищив боєготовність F-35, бо зараз кожен другий літак неготовий до виконання завдань. Проте Lockheed Martin наразі не готовий до такого варіанту.

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Пентагон призупиняє переговори з американським виробником Lockheed Matin щодо нового підходу до логістичного забезпечення винищувачів F-35. Про це повідомляє Breaking News.

Представник Пентагона повідомив виданню, що переговори з Lockheed Martin зайшли в глухий кут. Військові вимушено планують вивчити можливість продовжити традиційну структуру технічного обслуговування, як і було раніше принаймні до кінця 2024 року.

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Зупинка постачань F-35 до армії США: Lockheed Martin пропонує проміжне рішення

Зазначається, що помічник міністра оборони з питань забезпечення Крістофер Лоуман сказав, що вони працювали над тим, щоб отримати нову логістику з винищувачів F-35. Вона мала засновуватись на результатах, але перепоною став Конгрес. Законодавці вимагають, щоб нова угода підвищила б готовність літаків або б знизила витрати на техобслуговування F-35.

Офіс міністра оборони заявив, що програма обслуговування, яку обговорюють з Lockheed Martin, не відповідає вимогам Конгресу.

"Відповідно, міністерство призупиняє переговори з Lockheed Martin щодо F-35 PBL", — зазначається в документі, який отримали журналісти.

Як працює логістика з F-35

Зараз логістика працює наступним чином: Lockheed отримає оплату за запчастини та обслуговування на разовій основі. А військові пропонують привʼязати виплати за результати виконаної роботи.

Нагадаємо, 22 листопада ЗМІ писали, як Lockheed Martin намагається вирішити проблему з оновленням TR-3 на F-35.

Звіт армії США показав, що наразі кожен другий F-35 є небоєздатним.