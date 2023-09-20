Украинский "народный спутник" ICEYE помог уничтожить корабли РФ в Севастополе, — ГУР

Ровно год назад украинская разведка получила спутник ICEYE, который позволяет уничтожать российскую технику тоннами.

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В ночь на 13 сентября были уничтожены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая субмарина "Ростов-на-Дону" в Севастопольской бухте. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что важную роль в этом сыграл "народный спутник" ICEYE.

20 сентября 2022 года волонтеры передали ГУР космический аппарат ICEYE. Как отмечают в украинской разведке за этот год спутник принес много пользы для борьбы против оккупантов. Возможности спутника позволяют выявлять критически важные разведывательные данные для боевых операций — это позволяет сжигать тонны вражеской техники.

Спутниковый снимок из Белгородской области Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Отдельно в ГУР заявили, что ICEYE сыграл очень важную роль в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября 2023 года. Результатом атаки стало уничтожение корабля БДК "Минск" и субмарины "Ростов-на-Дону". Поэтому разведчики выразили благодарность гражданам и волонтерам, которые присоединились к сбору фонда Сергея Притулы и Игоря Лаченкова. Деньги собирались на турецкие БПЛА Bayraktar, однако компания решила передать их бесплатно. Поэтому на собранные деньги был приобретен спутник.

Аэродром "Дягилево" Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Напомним, 18 сентября аналитик H I Sutton заявил, что ГЭПЛ "Ростов-на-Дону" невозможно восстановить ввиду серьезности повреждений.

16 сентября в Силах спецопераций раскрыли детали операции уничтожения кораблей в Севастополе. Операторы ССО скорректировали огонь по вражескому флоту.