Удары по кораблям РФ в Крыму: украинцам показали, как выглядит БДК "Минск" (видео)

На опубликованных кадрах можно увидеть, что повреждения действительно значительные и вся надстройка разрушена.

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В сети показали, как сейчас выглядит большой десантный корабль "Минск", который накануне был поврежден в результате ракетного удара. Роликом с последствиями поделился советник мэра Мариуполя в своем Telegram-канале 14 сентября.

На опубликованном видео можно заметить, что судно после повреждения было окружено неизвестными мужчинами и один из них запечатлел на камеру то, как сейчас выглядит корабль.

Примечательно, что корабль потерял практически всю надстройку, в результате чего можно сделать выводы, что это безвозвратные потери для противника, хоть в России уже сделали заявление, что собираются восстановить все поврежденные суда.

"Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", — заявили в Минобороны РФ.

Атака на корабли РФ в Крыму: подробности

Под утро среды, 13 сентября на территории временно оккупированного Севастополя прозвучали громкие взрывы. Оказалось, что целями атаки стали большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Местный "губернатор" Михаил Развожаев после атаки рассказал, что на Севастопольском морском заводе, где и располагались корабли, зафиксирован пожар.

Представитель ГУР Андрей Юсов, как отметили в издании "Бабель", подтвердил атаку по объектам на территории РФ и назвал их.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что у России не получится "спрятать" свои корабли от ударов. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что вражеские суда могут быть перемещены даже в Казань, но и это им не поможет.