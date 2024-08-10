Зная свои права, военнообязанный может отказаться от прохождения ВВК, заключив соответствующий акт. Это касается и вручения повесток. Если же лицо уже получило направление на ВВК и у него не было физической возможности приложить соответствующие медицинские документы, есть шанс обжаловать выводы военно-врачебной комиссии.

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Направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) предоставляются представителями ТЦК и СП почти в любых случаях в случае обращения человека для обновления данных. Среди них могут быть мужчины, у которых есть проблемы с военно-учетным документом, представители медицинских специальностей, лица до 25 летнего возраста и другие. Основанием для обжалования выводов военно-врачебной комиссии может быть целый ряд обстоятельств, свидетельствующих о принятии незаконного решения комиссии. Юристы рассказали Фокусу подробно об обжаловании постановлений ВВК.

Что определяет военно-врачебная экспертиза и зачем проходить ВВК

Порядок прохождения медицинского осмотра связанного с выполнением воинского долга регулируется приказом Минобороны и постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению руководителей ТЦК. В случае прибытия в ТЦК уполномоченные лица могут указать на необходимость прохождения ВВК. На каждое лицо заводится карточка обследования и медицинского осмотра

"Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим. Для проведения военно-врачебной экспертизы создаются военно-врачебные комиссии, которые действуют в соответствии с "Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденным приказом Минобороны", — объясняет Фокусу помощник адвоката АО "Verity Group" Владислав Лукьяненко.

Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья "я к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных "связанных Фото: Из открытых источников

В целом военно-врачебная экспертиза включает медицинский осмотр призывников, военнослужащих, военнообязанных, резервистов (кандидатов в резервисты), граждан, принимаемых на военную службу по контракту и других.

Каждого военнообязанного осматривает целая комиссия врачей, а именно хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а по медицинским показаниям — и врачи других специальностей, отмечает Анна Даниэль, адвокат, управляющая "Адвокатского бюро Анны Даниэль".

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Перед осмотром военнообязанные должны сдать ряд анализов:

общий анализ крови, мочи;

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), поверхностный антиген к вирусу гепатита "В" (HbsAg), общие антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном или общие антитела к бледной трепонеме (RW);

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое обследование органов грудной клетки;

ЭКГ.

Важно: лицам старше 40 лет обязательно измеряют внутриглазное давление, исследуют кровь на сахар.

Поэтому, медики на ВВК определяют степень пригодности к военной службе, а также устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) военнослужащих, военнообязанных, резервистов.

Лицам старше 40 лет обязательно измеряют внутриглазное давление, исследуют кровь на сахар Фото: УНИАН

Кто входит в состав ВЛК

По словам Анны Даниэль, направление для проведения указанных лабораторных и инструментальных исследований могут осуществлять врачи из учреждений здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности, которые привлекаются для проведения медицинского осмотра военнообязанных.

Врачи определяют необходимость дополнительных обследований с учетом необходимости получения полной и объективной информации о состоянии здоровья человека

"Врачи, которые есть в составе ВВК из учреждений здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности, при проведении медицинского осмотра должны ознакомиться с медицинскими записями в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) и с другими медицинскими документами, которые предоставляет военнообязанный, характеризующие его состояние здоровья, а также должны внести в ЭСОЗ соответствующие медицинские записи на основании полученной информации", — отмечает адвокат.

Добавим, что медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению руководителей ТЦК и СП. В случае прибытия в ТЦК и СП уполномоченные лица могут указать на необходимость прохождения ВВК. На каждое лицо заводится карточка обследования и медицинского осмотра.

Врачи определяют необходимость дополнительных обследований Фото: pravda.com.ua

Сколько может длиться обследование ВВК?

Врачи определяют необходимость дополнительных обследований с учетом необходимости получения полной и объективной информации о состоянии здоровья человека. Срок проведения медосмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, включая необходимость направления на дополнительные методы исследования, лабораторные обследования составляет не более 14 дней. После проведения медицинского осмотра, ВВК выносит постановление о пригодности или непригодности к военной службе.

Согласно постановлению Кабмина, пригодность резервистов и военнообязанных к военной службе по состоянию здоровья каждый врач определяет индивидуально

Юристы отметили: согласно постановлению Кабмина, пригодность резервистов и военнообязанных к военной службе по состоянию здоровья каждый врач определяет индивидуально.

"Выводы о пригодности или непригодности резервистов и военнообязанных к военной службе, представленные ими жалобы и объективные данные, выявленные в процессе медицинского осмотра, а также установленный диагноз вносятся каждым врачом в карточку обследования и медицинского осмотра и в другие документы, что удостоверяется личной подписью врача и скрепляется его личной печатью, с указанием даты проведения медицинского осмотра в соответствии с требованиями, определенными Минобороны", — отметил помощник адвоката АО "Verity Group" Владислав Лукьяненко.

Адвокаты рассказали, что делать если не согласен с заключением ВВК Фото: УНИАН

"К военной службе пригоден": какие основания для обжалования заключения ВВК

Юристы объясняют, что под пригодностью к военной службе понимается такое состояние здоровья и физического развития граждан, которое позволяет им выполнять предусмотренные уставами, инструкциями служебные обязанности по конкретной военной специальности в виде Вооруженных Сил Украины и других военных формированиях в мирное и военное время.

Тот факт, что у нас все, согласно выводам ВВК, вдруг стали годными, и есть корень зла. Граждане, имея определенные болезни, которые не приняты во внимание членами ВЛК при осмотре и определены годными, пытаются оспорить свою пригодность

"Как раз тот факт, что у нас все, согласно выводам ВВК, вдруг стали годными, и есть корень зла. Граждане, имея определенные болезни, которые не приняты во внимание членами ВВК при осмотре и определены годными, пытаются оспорить свою пригодность", — говорит Анна Даниэль.

По закону, в случае несогласия военнообязанного с решением ВВК при районном (городском) ТЦК он пишет заявление и направляется для прохождения ВВК при областном ТЦК.

"Если гражданин не согласен с заключением военно-врачебной комиссии, оформленным постановлением, то такое постановление может быть обжаловано в ВВК высшего уровня или в суд. Решение постановления ВЛК высшего уровня могут быть обжалованы в судебном порядке. Если военнообязанный отказывается от прохождения военно-врачебной комиссии, то он привлекается к админответственности, предусмотренной ст. 210 КУоАП, которая предусматривает штраф от 510 грн", — добавляет адвокат Владислав Лукьяненко.

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Юрист также привел пример дела 2024 года, в котором Котовский горрайонный суд Одесской области привлек мужчину к уголовной ответственности за уклонение военнообязанного от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим военным комиссариатом. Военнообязанному было назначено наказание в виде штрафа в размере 8500 грн.

Стоит отметить, что ответственность за нарушение законодательства о воинском учете предусмотрена не только Кодексом Украины об административных правонарушениях, но и Уголовным кодексом Украины, где указано уже совсем другое наказание, вплоть до лишения. Данный вопрос регулируется ст. 336 и 337 Уголовного кодекса Украины .

Юрист назвал срок на обжалование решения ВВК Фото: today

Основные основания для обжалования выводов ВВК

Фокус попросил юристов привести перечень оснований для обжалования заключения ВВК. Оказалось, что таких причин немало:

установление врачом не той специализации наличия или отсутствия заболевания;

врачом при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней;

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью выполнять те или иные обязанности военнослужащего.

"Этот перечень не является исчерпывающим, поэтому основанием для обжалования могут быть и другие обстоятельства. В частности, формальное прохождение ВВК, только "на бумаге", или принудительно за 20 минут, без реального обследования, что также является основанием для обжалования решения военно-врачебной комиссии", — отметила адвокат Наталья Павловская.

Поэтому если нужно обжаловать заключение ВВК, то юристы советуют это сделать в суде. По словам адвоката Анны Даниэль, сроки для обжалования заключения ВВК — от трех до шести месяцев.

"Три месяца — в случае предварительного применения досудебного порядка, который начинает свой ход со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления, а шесть — со дня, когда лицо узнало о нарушении своих прав, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Добавим, что судебный сбор за подачу заявления в суд составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2024 году это 1211,20 грн.