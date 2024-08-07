Что будет, если вовремя не пройти ВВК повторно: разъяснение юриста

Повторно ВВК необходимо пройти и тем, кто впервые получил инвалидность, и тем, кто получил группу инвалидности ранее. Также нововведения касаются и тех, чье здоровье ухудшилось уже после начала полномасштабного российского вторжения.

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Граждане Украины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 года была установлена II или III группа инвалидности из-за недавних изменений в законе должны пройти повторный медосмотр. Если не пройти военно-врачебную комиссию повторно, могут возникнуть проблемы, которые будут иметь негативные последствия в будущем. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

По его словам, повторно ВВК необходимо пройти и тем, кто впервые получил инвалидность, и тем, кто получил группу инвалидности ранее. Также нововведения касаются и тех, чье здоровье ухудшилось уже после начала полномасштабного российского вторжения.

По правилам, на прохождение ВВК дается определенный срок, о котором сообщается индивидуально. Впрочем, все же стоит его уточнить в Терцентре комплектования, советует юрист.

Дмитрий Франчук отмечает, что в случае, если человек, который должен пройти повторную ВЛК этого не сделает, он может столкнуться с серьезными последствиями.

Что будет, если не пройти повторную ВВК:

гражданину могут отменить группу инвалидности, что лишит лицо соответствующих льгот и социальной защиты;

после отмены группы инвалидности гражданина могут мобилизовать (если его состояние его здоровья позволяет нести военную службу);

его могут привлечь к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности;

он может потерять социальные льготы и помощь, которую предоставляет государство людям с инвалидностью;

может измениться статус, включая возможное возвращение в перечень лиц, подлежащих призыву.

Зачем повторно проходить медкомиссию

Основная цель повторного медосмотра заключается в том, чтобы проверить, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности.

"Это связано с тем, что после 24 февраля 2022 года значительно возросло количество обращений по установлению инвалидности, и возникла необходимость проверить объективность этих решений", — говорит Дмитрий Франчук.

Напомним, что срок действия справки ВВК с заключением о пригодности к службе — год. Однако военнообязанные и резервисты не обязаны самостоятельно являться в ТЦК и СП для прохождения ВВК по истечении срока действия заключения.