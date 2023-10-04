Мобилизация в Украине: список болезней, с которыми нельзя служить в армии

Решающим критерием непригодности к воинской службе является тяжесть проявления заболевания, которая определяется при прохождении ВВК.

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В августе Минобороны сузило перечень заболеваний, которые могут служить основанием для признания людей непригодными к воинской службе по состоянию здоровья. Согласно приказу МОУ № 490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", ряд заболеваний и расстройств были исключены из списка ограничений на пригодность к службе в армии. В ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определен перечень болезней, которые служат основанием для ВВК выдать заключение о необходимости отсрочки или признании человека непригодным к воинской службе в мирное или военное время.

Какие заболевания дают право на отсрочку от мобилизации

Во время военного положения призывники, у которых диагностированы определенные заболевания признаются ограниченно пригодными к воинской службе. Это означает, что их могут мобилизовать в случае острой необходимости.

В список оснований для ограничения годности входят следующие заболевания:

кишечные инфекции;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекции ЦНС;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекции кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез и другие паразитарные заболевания;

клинически излеченный туберкулез или его закрытая форма.

С какими болезнями снимают с воинского учета

В перечень основания для признания человека полностью непригодным к службе в армии, независимо от режима мирного или военного времени, включены тяжелые заболевания или прогрессирующие формы и поздние стадии нарушений работы органов и систем.

В этот список включены:

тяжелые и легко передающиеся инфекции и паразитарные болезни (открытая форма туберкулеза, гепатит, ВИЧ);

и паразитарные болезни (открытая форма туберкулеза, гепатит, ВИЧ); онкология в тяжелой форме (неоперабельные метастазы, быстро прогрессирующие новообразования, стадия декомпенсации функций организма);

в тяжелой форме (неоперабельные метастазы, быстро прогрессирующие новообразования, стадия декомпенсации функций организма); болезни крови и кроветворных органов (анемии, нарушения свертываемости, геморрагии);

и кроветворных органов (анемии, нарушения свертываемости, геморрагии); болезни эндокринной системы и обмена веществ (все патологии щитовидки, сахарный диабет, тяжелая форма ожирения и др.);

и обмена веществ (все патологии щитовидки, сахарный диабет, тяжелая форма ожирения и др.); расстройства психики и поведения (химическая зависимость, шизофрения, параноидальные состояния, аффективное поведение, тяжелая умственная отсталость);

и поведения (химическая зависимость, шизофрения, параноидальные состояния, аффективное поведение, тяжелая умственная отсталость); пороки развития и хромосомные нарушения;

и хромосомные нарушения; болезни ЦНС (эпилепсия, менингит, энцефалит, ДЦП, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний кроме ВСД);

(эпилепсия, менингит, энцефалит, ДЦП, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний кроме ВСД); болезни зрения и слуха (слепота, глухота, сильная близорукость или дальнозоркость, глаукома, патологии сетчатки, анатомические пороки и травмы глаз);

(слепота, глухота, сильная близорукость или дальнозоркость, глаукома, патологии сетчатки, анатомические пороки и травмы глаз); тяжелые болезни сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, гипертония, ИБС, инфаркт, инсульт, тромбозы и варикозы в тяжелой форме);

(сердечная недостаточность, гипертония, ИБС, инфаркт, инсульт, тромбозы и варикозы в тяжелой форме); патологии органов дыхания (хронические заболевания в декомпенсированной стадии, тяжелая форма бронхиальной астмы);

(хронические заболевания в декомпенсированной стадии, тяжелая форма бронхиальной астмы); заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, тяжелые челюстно-лицевые аномалии, цирроз, панкреатит, грыжи и др.);

(язвенная болезнь, тяжелые челюстно-лицевые аномалии, цирроз, панкреатит, грыжи и др.); кожные болезни (псориаз и атопический дерматит в тяжелой форме);

(псориаз и атопический дерматит в тяжелой форме); патологии мочеполовой системы (почечная недостаточность, другие заболевания со значительным нарушением функций);

заболевания опорно-двигательного аппарата (отсутствие или деформация конечностей, болезни суставов и позвоночника с нарушением двигательных функций).

(отсутствие или деформация конечностей, болезни суставов и позвоночника с нарушением двигательных функций). тяжелые травмы и отравления, повлекшие значительные нарушения функций организма.

Определяющим фактором для признания непригодности является тяжесть проявления заболевания, которая определяется при прохождении ВВК.

Напомним, что задержание полицией и принудительная доставка в ТЦК военнообязанных является незаконной.

Также Фокус писал, на какой срок можно получить отсрочку от мобилизации в Украине.