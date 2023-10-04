"На рассмотрение ТЦК": на какой срок можно получить отсрочку от мобилизации в Украине

По словам военкома Романа Истомина, после истечения срока отсрочки, военнообязанному нужно снова явиться в территориальный центр комплектования для сверки данных.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действует всеобщая мобилизация. При этом в случае получения отсрочки не предусмотрены конкретные сроки, хотя срок зависит от основания. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф".

"Сроки как таковые не предусмотрены. Это на рассмотрение ТЦК. Если, например, отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, нужное для того, чтобы человек вылечился", — рассказал он.

Как пояснил Истомин, если отсрочка вызвана уходом за больным членом семьи, то обычно она предоставляется на полгода. По истечении этого периода, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования для проверки и обновления информации.

Что касается студентов, обучающихся в очной форме обучения, они обычно получают отсрочку от мобилизации до завершения своего образования, но часто это может ограничиваться окончанием текущего учебного года. Это обусловлено тем, что существует риск возможного отчисления студентов, и в таком случае, отсрочка будет завершена.

Напомним, в Минздраве рассказали о работе над упрощением прохождения военно-врачебной комиссии для защитников Украины. В частности, было увеличено количество гарнизонных ВВК и внедрена электронная очередь на прохождение комиссии.

Адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун заявила, что отказ военнообязанного проходить военно-врачебную комиссию считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. Кроме этого, позже возможен еще один вызов на ВВК.