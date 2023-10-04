"На розгляд ТЦК": на який термін можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні

За словами військкома Романа Істоміна, після закінчення терміну відстрочки, військовозобов'язаному потрібно знову з'явитися в територіальний центр комплектування для звірки даних.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні діє загальна мобілізація. При цьому в разі отримання відстрочки не передбачено конкретних термінів, хоча термін залежить від підстави. Про це повідомив представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Терміни як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК. Якщо, наприклад, відстрочка за станом здоров'я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалася", — розповів він.

Як пояснив Істомін, якщо відтермінування викликане доглядом за хворим членом сім'ї, то зазвичай його надають на півроку. Після закінчення цього періоду, необхідно звернутися до територіального центру комплектування для перевірки та оновлення інформації.

Що стосується студентів, які навчаються в очній формі навчання, вони зазвичай отримують відстрочку від мобілізації до завершення своєї освіти, але часто це може обмежуватися закінченням поточного навчального року. Це зумовлено тим, що існує ризик можливого відрахування студентів, і в такому разі, відстрочка буде завершена.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про роботу над спрощенням проходження військово-лікарської комісії для захисників України. Зокрема, було збільшено кількість гарнізонних ВЛК та впроваджено електронну чергу на проходження комісії.

Адвокатка, керівниця медичного напряму в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун заявила, що відмова військовозобов'язаного проходити військово-лікарську комісію вважається адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф. Крім цього, пізніше можливий ще один виклик на ВЛК.