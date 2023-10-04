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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Мобілізація в Україні: список хвороб, з якими не можна служити в армії

військово-лікарська комісія, ввк, підстави для непридатності до служби
Фото: УНІАН | Військово-лікарська комісія

Вирішальним критерієм непридатності до військової служби є тяжкість прояву захворювання, яку визначають під час проходження ВЛК.

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У серпні Міноборони звузило перелік захворювань, які можуть слугувати підставою для визнання людей непридатними до військової служби за станом здоров'я. Згідно з наказом МОУ № 490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", низку захворювань і розладів було виключено зі списку обмежень на придатність до служби в армії. У ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначено перелік хвороб, які э підставою для ВЛК видати висновок щодо необхідності відтермінування або визнання особи непридатною до військової служби в мирний чи воєнний час.

Які захворювання дають право на відстрочку від мобілізації

Під час воєнного стану призовники, у яких діагностовано певні захворювання, визнаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що їх можуть мобілізувати в разі нагальної потреби.

До списку підстав для обмеження придатності входять такі захворювання:

  • кишкові інфекції;
  • бактеріальні зоонози;
  • вірусні інфекції ЦНС;
  • вірусні геморагічні лихоманки;
  • вірусні інфекції шкіри та слизових;
  • гельмінтози;
  • педикульоз та інші паразитарні захворювання;
  • клінічно вилікуваний туберкульоз або його закрита форма.

З якими хворобами знімають із військового обліку

До переліку підстав для визнання людини повністю непридатною до служби в армії, незалежно від режиму мирного чи воєнного часу, занесено тяжкі захворювання або прогресуючі форми та пізні стадії порушень роботи органів і систем.

До цього списку включено:

  • важкі інфекції та паразитарні хвороби, що легко передаються (відкрита форма туберкульозу, гепатит, ВІЛ);
  • онкологія у важкій формі (неоперабельні метастази, швидко прогресуючі новоутворення, стадія декомпенсації функцій організму);
  • хвороби крові та кровотворних органів (анемії, порушення згортання, геморагії);
  • хвороби ендокринної системи та обміну речовин (усі патології щитоподібної залози, цукровий діабет, важка форма ожиріння та ін.);
  • розлади психіки та поведінки (хімічна залежність, шизофренія, параноїдальні стани, афективна поведінка, важка розумова відсталість);
  • вади розвитку і хромосомні порушення;
  • хвороби ЦНС (епілепсія, менінгіт, енцефаліт, ДЦП, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім ВСД);
  • хвороби зору і слуху (сліпота, глухота, сильна короткозорість або далекозорість, глаукома, патології сітківки, анатомічні вади і травми очей);
  • важкі хвороби серцево-судинної системи (серцева недостатність, гіпертонія, ІХС, інфаркт, інсульт, тромбози і варикози у важкій формі);
  • патології органів дихання (хронічні захворювання в декомпенсованій стадії, важка форма бронхіальної астми);
  • захворювання травної системи (виразкова хвороба, важкі щелепно-лицьові аномалії, цироз, панкреатит, грижі та ін.);
  • шкірні хвороби (псоріаз і атопічний дерматит у важкій формі);
  • патології сечостатевої системи (ниркова недостатність, інші захворювання зі значним порушенням функцій);
  • захворювання опорно-рухового апарату (відсутність або деформація кінцівок, хвороби суглобів і хребта з порушенням функцій руху).
  • тяжкі травми та отруєння, що спричинили значні порушення функцій організму.

Визначальним фактором для визнання непридатності є тяжкість прояву захворювання, яку визначають під час проходження ВВК.

Нагадаємо, що затримання поліцією та примусова доставка до ТЦК військовозобов'язаних є незаконною.

Також Фокус писав, на який термін можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні.