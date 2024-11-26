"Суицидальная стратегия": Кремль меняет состав населения РФ с помощью войны в Украине, — СМИ

Журналисты подчеркивают, что российские тюрьмы "практически опустели", а на место "ненужного населения" завозят украинцев с оккупированных территорий. Кроме того, сказывается региональное изменение конфигурации населения РФ.

Война в Украине способствует изменению конфигурации, а также состава населения в Российской Федерации, которую Кремль поощряет. Об этом пишет Foreign Policy.

"Массовая гибель среди российских военных стала частью все более откровенной евгенической политики, с помощью которой Кремль стремится избавить Россию от нежелательных элементов и изменить конфигурацию российского населения", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что темпы гибели нерусских этнических меньшинств — бурятов, татар, тувинцев — несравненно выше, чем население Москвы или Санкт-Петербурга. И это несмотря на то, что в крупных городах количественно проживает гораздо больше людей, чем в глубинках РФ.

Кроме того, как отмечают авторы материала, российские тюрьмы "практически опустели", поскольку заключенных отправляют на самые кровавые участки фронта.

"Защита большого городского населения европейской части России означает, что более отдаленные, бедные и менее этнически русские регионы истекают кровью", — говорится в статье.

В то же время российские власти компенсируют потерю собственного "ненужного населения" украинцами, которых вывозят с временно оккупированных территорий. Большая часть из них — это женщины и дети.

"Десятки тысяч, если не сотни тысяч, этих похищенных детей сейчас русифицируют, чтобы лишить их любой украинской идентичности, что является четким отголоском нацистской политики евгеники, когда белокурых польских детей вывозили обратно в Рейх, чтобы их усыновили и превратили в немцев. Некоторые из украинских ребят уже достаточно взрослые для принудительного призыва в российскую армию — еще одно военное преступление в уже длинном списке", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что несмотря на то, что Россия все еще имеет численное преимущество, ее ресурсы не безграничны.

"Суицидальная российская стратегия ведения войны, хоть и является эффективной, но не является устойчивой в долгосрочной перспективе, особенно учитывая то, что российская экономика уже демонстрирует признаки огромного напряжения", — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что россияне гибнут на фронте с "ужасной скоростью", а судьба войны фактически зависит от воли Запада поддержать Украину.

Напомним, Владимир Путин вдвое поднял выплаты росгвардейцам, которые будут воевать в Украине.

25 ноября французская газета Le Monde сообщила, что Британия и Франция хотят ввести войска в Украину.