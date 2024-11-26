"Суїцидальна стратегія": Кремль змінює склад населення РФ за допомогою війни в Україні, — ЗМІ

Журналісти підкреслюють, що російські в'язниці "практично спорожніли", а на місце "непотребу" завозять українців з окупованих територій. Крім того, дається взнаки регіональна зміна конфігурації населення РФ.

Війна в Україні сприяє зміні конфігурації, а також складу населення у Російській Федерації, яку Кремль заохочує. Про це пише Foreign Policy.

"Масова загибель серед російських військових стала частиною все більш відвертої євгенічної політики, за допомогою якої Кремль прагне позбавити Росію від небажаних елементів і змінити конфігурацію російського населення", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що темпи загибелі неросійських етнічних меншин — бурятів, татар, тувинців — незрівнянно вищі, ніж населення Москви чи Санкт-Петербурга. І це попри те, що у великих містах кількісно проживає набагато більше людей, ніж у глибинках РФ.

Крім того, як зазначають автори матеріалу, російські в'язниці "практично спорожніли", оскільки ув'язнених відправляють на найкривавіші ділянки фронту.

"Захист великого міського населення європейської частини Росії означає, що більш віддалені, бідні та менш етнічно російські регіони стікають кров'ю", — йдеться у статті.

Водночас російська влада компенсує втрату власного "непотребу" українцями, яких вивозять з тимчасово окупованих територій. Більша частка з них — це жінки та діти.

"Десятки тисяч, якщо не сотні тисяч, цих викрадених дітей зараз русифікують, щоб позбавити їх будь-якої української ідентичності, що є чітким відлунням нацистської політики євгеніки, коли білявих польських дітей вивозили назад до Райху, щоб їх усиновили і перетворили на німців. Деякі з українських хлопців вже достатньо дорослі для примусового призову до російської армії — ще один воєнний злочин у вже довгому списку", — йдеться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що попри те, що Росія все ще має чисельну перевагу, її ресурси не безмежні.

"Суїцидальна російська стратегія ведення війни, хоч і є ефективною, але не є стійкою в довгостроковій перспективі, особливо з огляду на те, що російська економіка вже демонструє ознаки величезного напруження", — зазначено у статті.

Автори матеріалу підкреслили, що росіяни гинуть на фронті з "жахливою швидкістю", а доля війни фактично залежить від волі Заходу підтримати Україну.

Нагадаємо, Володимир Путін удвічі підняв виплати росгвардійцям, які воюватимуть в Україні.

25 листопада французька газета Le Monde повідомила, що Британія і Франція хочуть ввести війська в Україну.