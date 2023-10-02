Мобілізація в Україні: коли можна не з'являється в ТЦК після вручення повістки

Повістку вручити можуть лише працівники ТЦК та СП, роботодавці та органи місцевого самоврядування. Це може статися у будь-якому місці.

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В Україні немає нормативно-правового документа, який регулював би всі питання, пов'язані з врученням повісток. Про це повідомив юрист Михайло Лобунько.

Він зазначив, що варто керуватися законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Хто може вручити повістку

За його словами, працівники ТЦК та СП, роботодавці, органи місцевого самоврядування можуть вручати повістки. Важливо, аби військовозобов'язаний особисто отримав повістку під підпис. В іншому випадку — це вважається неналежним вручанням та не нестиме жодних юридичних наслідків у разі неявки до ТЦК та СП.

Важливо

Мобілізація в Україні: що робити, якщо співробітники ТЦК хочуть вручити повістку вдома

Людина, яка вручає повістку, повинна показати службове посвідчення, яке підтверджує її приналежність до ТЦК. Зокрема, воно повинно містити наступні відомості:

Назва органу, що видав посвідчення;

ПІБ особи, якій видано посвідчення;

Фотографію цієї особи;

ЇЇ службове звання;

Номер і дата видачі посвідчення;

Підпис особи, що видала посвідчення.

Де можуть вручити повістку

Юрист зазначив, що це питання не врегульоване ніяким нормативно-правовим актом. Тому повістку можуть вручити в будь-якому місці.

Що робити при порушенні порядку вручення повістки

Для військовозобов'язаних, яким вручили повістку не особисто, немає жодних юридичних наслідків у разі неявки до ТЦК. Також можна відмовитися від повістки, якщо її вручає особа у військовій формі, проте не представляється та не надає жодних відомостей про себе.

У разі складання протоколу та внесення постанови за неявкою до ТЦК при неналежному врученні варто звернутися до суду. Потрібно мати документи, які підтверджують факт, неналежного вручення повістки, додав Михайло Лобунько.

Нагадаємо, адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко розповіла, що уповноважені особи можуть вручати повістки в будь-яких місцях — парк, робота, метро. Проте представники військкоматів не можуть дозаповнювати повістку при вас, оскільки її виписувати може лише керівник ТЦК та СП.

На початку вересня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні можуть прибрати категорію обмежено придатних до військової служби. З його слів, це необхідно зробити через корупційні ризики.