Мобілізація в Україні: що робити, якщо співробітники ТЦК хочуть вручити повістку вдома

Військовозобов'язаним можуть вручити повістки в будь-якому місці. Усе тому, що українське законодавство чітко не регулює це питання.

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Це передбачає вручення повісток військовозобов'язаним громадянам від 18 до 60 років. Старший офіцер відділу обліку та бронювання одного з київських районних ТЦК і СП розповів, який має бути порядок дій, якщо повістку принесли просто додому, передає "Армія.Inform".

Вручення такого документа може відбуватися як за місцем прописки, так і поза ним. Українське законодавство чітко не регламентує це питання.

"Планування мобілізаційних заходів є досить складним завданням. Із одного боку, нам потрібні люди з певними військово-обліковими спеціальностями. Також рознесення повісток військовозобов'язаним має розподілятися за днями, щоб не створювати надмірного навантаження на ТЦК", — ідеться в повідомленні.

До слова, представник ТЦК зазначив, що вручення повістки не означає, що громадянина зі 100% вірогідністю мобілізують і відправлять служити. Повістка є лише запрошенням українця до будівлі військкомату.

У ТЦК потрібно з'явитися в зазначені терміни, найчастіше це 1 або 2 дні, а також там буде перелік документів, які обов'язково потрібно мати при собі.

"Насамперед нас цікавить уточнення облікових даних, а саме: з'ясування актуальної освіти, спеціальності, сімейного стану, місця роботи, проживання та реєстрації", — додав представник ТЦК.

Після цього військовозобов'язаного можуть відправити на військово-лікарську комісію, де належить з'ясувати стан його здоров'я та придатність до військової служби. Найчастіше це трапляється безпосередньо в день візиту.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Адвокатка Марина Бекало зазначила, що йдеться про громадян, яких було виключено з військового обліку. Для перетину кордону їм необхідно мати спеціальну відмітку у військово-обліковому документі.