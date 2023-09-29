Мобилизация в Украине: что делать, если сотрудники ТЦК хотят вручить повестку дома

Военнообязанным могут вручить повестки в любом месте. Все потому, что украинское законодательство четко не регулирует этот вопрос.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Это подразумевает вручение повесток военнобязанным гражданам от 18 до 60 лет. Старший офицер отдела учета и бронирования одного из киевских районных ТЦК и СП рассказал, какой должен быть порядок действий, если повестку принесли прямо домой, передает "Армiя.Inform".

Вручение такого документа может происходить как по месту прописки, так и вне его. Украинское законодательство четко не регламентирует этот вопрос.

"Планирование мобилизационных мероприятий достаточно сложной задачей. С одной стороны, нам нужны люди с определенными военно-учетными специальностями. Кроме того, разнос повесток военнообязанным должен распределяться по дням, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на ТЦК", — говорится в сообщении.

К слову, представитель ТЦК отметил, что вручение повестки не означает, что гражданина со 100% вероятностью мобилизуют и отправят служить. Повестка является лишь приглашением украинца в здание военкомата.

В ТЦК нужно явиться в указанные сроки, чаще всего это 1 или 2 дня, а также там будет перечень документов, которые обязательно нужно иметь при себе.

"Прежде всего, нас интересует уточнение учетных данных, а именно: выяснение актуального образования, специальности, семейного положения, места работы, проживания и регистрации", — добавил представитель ТЦК.

После этого военнообязанного могут отправить на военно-врачебную комиссию, где предстоит выяснить состояние его здоровья и пригодность к военной службе. Чаще всего это случается непосредственно в день визита.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Адвокат Марина Бекало отметила, что речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета. Для пересечения границы им необходимо иметь специальную отметку в военно-учетном документе.