Не тільки студенти: у ТЦК розповіли, хто з українців має право на відстрочку

За словами майора Романа Істоміна, терміни відстрочки від мобілізації ухвалюють співробітники ТЦК і СП. Кожен випадок розглядається індивідуально.

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, які були продовжені до 15 листопада. Водночас у деяких категорій громадян є можливість отримати відстрочку на певний термін. Про це розповів представник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) майор Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

Терміни, на які українці можуть отримати відстрочку, не передбачаються. Це рішення ухвалюватимуть співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Якщо, наприклад, надається відстрочка за станом здоров'я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, необхідний для того, щоб людина вилікувалася", — заявив Роман Істомін.

Якщо відстрочка пов'язана з доглядом за хворим членом сім'ї, то її вже надають на півроку, після чого військовозобов'язаний знову має прийти в ТЦК для звірки даних.

У студентів також є право на відстрочку, як зазначив представник Полтавського обласного ТЦК. Вона діє весь час, поки студент числиться в навчальному закладі.

"Студенти очної форми отримують відстрочку до завершення навчання, але часто до закінчення навчального року, адже може статися так, що когось відрахують", — заявив Роман Істомін.

Раніше Фокус повідомляв, чоловіків до якого віку можуть забрати в армію в період дії загальної мобілізації. Річ у тім, що для деяких громадян граничний вік для військової служби може бути вищим за 60 років.