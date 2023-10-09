Мобілізація в Україні: чоловіків до якого віку можуть забрати в армію

Для деяких громадян граничний вік для військової служби може бути вищим за 60 років.

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Вікові обмеження для військовозобов'язаних і військовослужбовців в Україні під час мобілізації визначені законом. Згідно зі статтею 22 Закону України № 2232 "Про військовий обов'язок і військову службу", встановлюється максимальна межа віку для служби. Фокус розібрався, які граничні вікові обмеження можуть бути для військової служби.

Наразі, у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, мобілізація триває, і військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років.

Граничні вікові обмеження для військової служби такі:

Для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які перебувають на контрактній службі, граничний вік становить 45 років.

Для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які також перебувають на контракті, віковий ліміт встановлюється у 50 років.

Військовослужбовці вищого сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, можуть залишатися на службі до 55 років.

Для військовослужбовців молодшого офіцерського складу граничний вік становить 45 років.

Військовослужбовці старшого офіцерського складу, такі як майори (капітани 3 рангу) і підполковники (капітани 2 рангу), можуть служити до 50 років, а полковники (капітани 1 рангу) — до 55 років.

Військовослужбовці вищого офіцерського складу мають можливість служити до 60 років.

У період особливих обставин, коли військова служба вимагається від осіб рядового, сержантського і старшинського складу, а також молодшого і старшого офіцерського складу, граничний вік збільшується до 60 років, а для вищого офіцерського складу — до 65 років.

Таким чином, в Україні чоловіки можуть служити в армії до 60 років у період мирного часу і до 65 років для вищого офіцерського складу в період воєнного стану.

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Раніше повідомлялося про захворювання, які визначають військовозобов'язаного обмежено придатним до військової служби. Однак у такому разі можуть мобілізувати в разі крайньої потреби.