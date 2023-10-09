Мобілізація в Україні: чи можуть надіслати електронну повістку та заблокувати банківську карту

За словами адвоката Андрія Межирицького, введення електронних повісток потребуватиме змін у законодавстві за аналогією з електронними судовими повістками.

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Україна вже впродовж майже двох років перебуває в стані повномасштабної війни, з введеним воєнним станом і загальною мобілізацією. Нещодавно з'явилися обговорення про можливість використання електронних повісток і блокування банківських карт для тих, хто ухиляється. Ці питання прокоментував адвокат Андрій Межирицький в інтерв'ю ТСН.

Електронні повістки

В Україні вже сформовано Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів, відомий як "Оберіг". Цей реєстр має значно спростити відстеження та облік призовників та їхніх рухів країною.

Андрій Межирицький наголосив, що запровадження електронних повісток потребуватиме змін у законодавстві про мобілізацію та військову службу, аналогічно до судових повісток. У законі про судові повістки прописано, що людину сповіщають про виклик до суду в електронному вигляді, і це вважається врученим документом. У випадку з повісткою в ТЦК, врученою вважається така, в якій призовник розписався.

Блокування банківських карт

Щодо блокування банківських рахунків тих, хто ухиляється, адвокат зазначив, що це можливо, якщо законодавчо встановлять процедуру електронних викликів. У разі, якщо людина не відреагує на виклик і не з'явиться, їй загрожує адміністративна відповідальність, аналогічна випадку, коли людина ігнорує паперову повістку. Порушників можуть оштрафувати, і інформація про них передається до виконавчої служби.

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Нагадаємо, в Україні створять "реєстр ухильників" і ті, хто виїхав за кордон за фальшивими довідками, після повернення додому зіткнуться з юридичними проблемами. Однак експерти вважають, що покарати таких порушників у правовому полі буде практично неможливо.