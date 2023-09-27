Мобілізація в Україні: як чоловіків у жовтні каратимуть за порушення військового обліку

За непостановку на військовий облік можна отримати штраф до 3500 гривень, а за несвоєчасне повідомлення ТЦК про зміну місця проживання можна отримати штраф до 5100 гривень.

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В Україні триває воєнний стан, а разом з ним і загальна мобілізація. У зв'язку з цим військовозобов'язані особи зобов'язані повідомляти в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) про зміну своїх персональних даних, зокрема місця проживання. Про це агентству "РБК-Україна" розповіла адвокатеса Катерина Аніщенко.

Штрафи за несвоєчасне повідомлення

Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за несвоєчасне повідомлення ТЦК і СП про зміну облікових даних призовника, військовозобов'язаного або резервіста передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

Штрафи за непостановку на військовий облік

Також передбачено покарання за непостановку на військовий облік. У цьому випадку штраф може становити від 1600 до 3500 гривень.

Штрафи для роботодавців

Роботодавці також несуть відповідальність за своєчасне повідомлення ТЦК і СП про зміну облікових даних своїх працівників. У разі порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.

Які документи потрібно надати до ТЦК і СП

Щоб оновити свої облікові дані, необхідно надати до ТЦК і СП такі документи:

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного);

місце проживання та місцеперебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї;

відомості про зайнятість (місце роботи);

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров'я;

документи, що надають право на відстрочку, якщо такі є;

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості.

Коли потрібно повідомити ТЦК і СП

Про зміну персональних даних слід повідомити в ТЦК і СП протягом семи днів.

Нагадуємо, військкоми уточнили, чи дозволено працівникам військкоматів вручати повістки в транспорті.

Також повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Йдеться про громадян, які були виключені з військового обліку.