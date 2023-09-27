Мобілізація в Україні: як чоловіків у жовтні каратимуть за порушення військового обліку
За непостановку на військовий облік можна отримати штраф до 3500 гривень, а за несвоєчасне повідомлення ТЦК про зміну місця проживання можна отримати штраф до 5100 гривень.
В Україні триває воєнний стан, а разом з ним і загальна мобілізація. У зв'язку з цим військовозобов'язані особи зобов'язані повідомляти в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) про зміну своїх персональних даних, зокрема місця проживання. Про це агентству "РБК-Україна" розповіла адвокатеса Катерина Аніщенко.
Штрафи за несвоєчасне повідомлення
Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за несвоєчасне повідомлення ТЦК і СП про зміну облікових даних призовника, військовозобов'язаного або резервіста передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.
Штрафи за непостановку на військовий облік
Також передбачено покарання за непостановку на військовий облік. У цьому випадку штраф може становити від 1600 до 3500 гривень.
Штрафи для роботодавців
Роботодавці також несуть відповідальність за своєчасне повідомлення ТЦК і СП про зміну облікових даних своїх працівників. У разі порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.
Які документи потрібно надати до ТЦК і СП
Щоб оновити свої облікові дані, необхідно надати до ТЦК і СП такі документи:
- реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного);
- місце проживання та місцеперебування;
- відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
- відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї;
- відомості про зайнятість (місце роботи);
- відомості про освіту та спеціальність;
- відомості про стан здоров'я;
- документи, що надають право на відстрочку, якщо такі є;
- відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;
- відомості про наявність (відсутність) судимості.
Коли потрібно повідомити ТЦК і СП
Про зміну персональних даних слід повідомити в ТЦК і СП протягом семи днів.
Нагадуємо, військкоми уточнили, чи дозволено працівникам військкоматів вручати повістки в транспорті.
Також повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Йдеться про громадян, які були виключені з військового обліку.