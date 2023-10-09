Мобилизация в Украине: могут ли отправить электронную повестку и заблокировать банковскую карту

По словам адвоката Андрея Межирицкого, введение электронных повесток потребует изменений в законодательстве по аналогии с электронными судебными повестками.

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Украина уже на протяжении почти двух лет находится в состоянии полномасштабной войны, с введенным военным положением и всеобщей мобилизацией. Недавно появились обсуждения о возможности использования электронных повесток и блокировке банковских карт для уклоняющихся. Эти вопросы прокомментировал адвокат Андрей Межирицкий в интервью ТСН.

Электронные повестки

В Украине уже сформирован Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, известный как "Оберіг". Этот реестр должен значительно упростить отслеживание и учет призывников и их движений по стране.

Андрей Межирицкий подчеркнул, что введение электронных повесток потребует изменений в законодательстве о мобилизации и военной службе, аналогично судебным повесткам. В законе о судебных повестках прописано, что человека оповещают о вызове в суд в электронном виде, и это считается врученным документом. В случае с повесткой в ТЦК, врученной считается такая, в которой призывник расписался.

Блокировка банковских карт

Относительно блокировки банковских счетов уклоняющихся, адвокат отметил, что это возможно, если законодательно установят процедуру электронных вызовов. В случае, если человек не отреагирует на вызов и не явится, ему грозит административная ответственность, аналогичная случаю, когда человек игнорирует бумажную повестку. Нарушители могут быть подвергнуты штрафу, и информация о них передается в исполнительную службу.

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Мобилизация в Украине: как мужчин в октябре будут наказывать за нарушение воинского учета

Напомним, в Украине создадут "реестр уклонистов" и те, кто выехал за границу по фальшивым справкам, по возвращению домой столкнутся с юридическими проблемами. Однако эксперты считают, что наказать таких нарушителей в правовом поле будет практически невозможно.