Экстрадиция и реестр уклонистов: зачем власти пытаются наказать украинцев за границей

В Украине создадут "реестр уклонистов" — те, кто выехал за границу по фальшивым справкам, по возвращению домой столкнуться с юридическими проблемами. Но по словам экспертов, наказать таких нарушителей в правовом поле, практически невозможно.

Related video

Военнообязанные украинцы, которые выехали за границу с помощью фиктивных справок, будут иметь юридические проблемы после возвращения в Украину. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, после возвращения на Родину будут выясняться основания, на которых мужчины выехали за границу. Кроме этого, будут созданы реестры людей, которые получали фиктивные справки.

"Эта история отдает 30-ми годами прошлого века. Невозможно привлечь человека к ответственности в правовом поле, если она [причастность к совершению преступления] не установлена должны образом в судебном порядке, или в процессе рассмотрения вопроса компетентными органами власти", — говорит Фокусу военный юрист Николай Максимов.

Если военно-врачебная комиссия вынесла ошибочное решение о том, что человек не пригоден к прохождению службы по состоянию здоровья, ответственность лежит на сотрудниках ВВК, считает эксперт. В этом случае проводят служебные проверки, определяют состав преступление, устанавливают причастных.

"Справка выдается на основании решения ВВК. Если оно было принято незаконно, тогда необходимо определить состав преступления. Коррупцию можно доказать, если [участников схемы] поймали на горячем. Если дело квалифицируют как подделку документов, собрать доказательства проблематично. И снова же ответственность на тех, кто вынес некомпетентное решение. Тех, кто купили фальшивые справки, могут осудить морально, но перевести такие дела в правовое поле, проблематично", — рассуждает Максимов.

Прессинг во время войны

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о масштабных проверках военно-врачебных комиссий. Контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО Алексей Данилов. Эксперты говорили Фокусу, что деятельность МСЭК и ВВК требуют вмешательства и изменений, так как в связи с наличием коррупционной составляющей, больные — воюют, здоровые — отдыхают. Однако гарантий, что проверки приведут к реформам, а не показательным разоблачениям, нет. Пока власти намерены искать решения, как наказать тех, кто, по их мнению, скрывается от призыва за границей. Отсюда идеи об экстрадиции военнообязанных, которые якобы прячутся за границей, и "реестре уклонистов".

"Если такие реестры появятся, человек может обратиться в суд по защите чести, достоинства и деловой репутации. Если он считает, что против него распространяют недостоверную информацию. С другой стороны, у нас есть сайт "Миротворец", куда информацию вносили на основании постов в соцсетях или комментариев, без уголовного производства. В условиях войны такие инструменты как террор и прессинг всегда существовали. Если мы хотим сохранить демократическое, правовое общество, нам не нужно развивать их дальше", — считает Максимов.

Законные основания не единственная проблема, которая может возникнуть при создании "реестра уклонистов". По словам сооснователя ОО "Украинский Кибер Альянс" Андрея Барановича, у специалистов остаются вопросы к защите личной информации людей, чьи имена попадут в реестр.

"Те подходы, которые практикует Минцифра уже четыре года неизбежно приводят к утечкам, мошенничеству, коррупции, уходу чиновников от ответственности, не только с этим реестром, а целиком и полностью подход методологически не верен, и такие "мелочи" как безопасность и приватность никогда не принимались и не принимаются в расчет", — говорит Фокусу Баранович.

По словам эксперта, технически создать реестр уклонистов не составит труда, но даже без учета качества данных, которые туда будут вносить, защитить его от утечек и манипуляций практически невозможно.

Напомним, 31 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил военнообязанным, которые купили фальшивые справки ВВК о непригодности к прохождению службы и уехали из страны, экстрадицией. Фокус подробно объяснял, как работает сложная процедура и почему ее невозможно реализовать в отношении тех, кто по мнению властей, купил фальшивые справки и уехал в Европу.

Позже в Верховной Раде признали, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае возбуждения уголовных дел.

Представители нескольких стран-членов ЕС уже заявили, что не намерены выдавать Украине военнообязанных мужчин, которые находятся под их защитой. Так в Австрии, где проживает около 14 тысяч военнообязанных украинцев, подобные действия назвали "вмешательством в систему убежища и государственность".