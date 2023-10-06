Мобілізація в Україні: які хвороби органів травлення роблять непридатними до служби
Законом передбачено певний перелік хвороб органів травлення, які роблять військовозобов'язаних непридатними до служби.
Військовозобов'язаний може стати непридатним до військової служби через медичні показники, зокрема й через хвороби травної системи. Про це йдеться у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Законодавством передбачено хвороби органів травлення, з якими військовозобов'язані можуть визнати непридатними до військової служби, за винятком військового обліку.
Звільнити від служби можуть із такими хворобами органів травлення:
- хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;
- езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
- хвороби печінки зі значними порушеннями функцій (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз і цироз);
- хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози зі значними порушеннями функцій (холецистит, холангіт, панкреатит та ін.);
- хвороби апендикса;
- інші хвороби кишківника і очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, закреп, мегаколон, хвороби заднього проходу і прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші) зі значними порушеннями функцій.
У якому випадку в Україні можуть призвати непридатних до служби
В Україні призов до армії непридатних до військової служби може відбутися лише в одному випадку: якщо такі чоловіки добровільно висловлюють бажання служити, навіть попри свою інвалідність. Для цього їм слід подати відповідну заяву.
Однак важливо зазначити, що для непридатних до військової служби чоловіків в Україні одним лише бажанням не обійтися. На початку процесу такі чоловіки зобов'язані пройти Військово-лікарську комісію. Якщо результати цієї комісії визнають задовільними, то чоловік може бути прийнятий на військову службу в Збройних Силах України. Це правило діє для категорії багатодітних чоловіків, осіб з інвалідністю та тих, хто визнаний непридатним за станом здоров'я.
Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ. За його словами, рішення щодо кожного випадку розглядає ВЛК. Крім цього, існує список важких хвороб, які вважаються підставою для зняття з військового обліку.
Раніше повідомлялося про захворювання, які визначають військовозобов'язаного обмежено придатним до військової служби. Однак у такому разі можуть мобілізувати в разі крайньої необхідності.