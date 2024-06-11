DeepState повідомив про захоплення Іванівського: в ЗСУ це спростовують (карта)

За даними ОСУВ "Хортиця", ЗС РФ продовжують штурмувати населений пункт поблизу Бахмута, однак село перебуває під контролем Сил оборони.

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Російським окупантам не вдалося захопити село Іванівське, яке розташоване в Донецькій області, поблизу Часового Яру. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина.

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", — розповів Волошин.

Водночас він наголосив, що армія агресора не припиняє спроб штурмів цього населеного пункту, завдаючи ударів по ньому з усіх видів озброєння.

Зазначимо, що вчора ввечері, 10 червня, аналітики ресурсу DeepState повідомляли, що ЗС РФ нібито увійшли до Іванівського, виклавши відповідну карту.

"Ворог захопив Іванівське", — йшлося у повідомленні.

Генеральний штаб у своєму зведенні поінформував, що на Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.

Нагадаємо, що російські пропагандисти поширили в мережі відео, на якому, як стверджується, ЗС РФ заходять на територію біля будинків у межах Часового Яру. Водночас, 9 червня спікер ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що місто продовжує залишатися під контролем українських захисників.

Російська армія зазнає великих втрат у бронетехніці. Це підтверджують знімки, зроблені біля села Старомайорське в Донецькій області. Фото зробив український морпіх.