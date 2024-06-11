DeepState повідомив про захоплення Іванівського: в ЗСУ це спростовують (карта)
За даними ОСУВ "Хортиця", ЗС РФ продовжують штурмувати населений пункт поблизу Бахмута, однак село перебуває під контролем Сил оборони.
Російським окупантам не вдалося захопити село Іванівське, яке розташоване в Донецькій області, поблизу Часового Яру. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина.
"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", — розповів Волошин.
Водночас він наголосив, що армія агресора не припиняє спроб штурмів цього населеного пункту, завдаючи ударів по ньому з усіх видів озброєння.
Зазначимо, що вчора ввечері, 10 червня, аналітики ресурсу DeepState повідомляли, що ЗС РФ нібито увійшли до Іванівського, виклавши відповідну карту.
"Ворог захопив Іванівське", — йшлося у повідомленні.
Генеральний штаб у своєму зведенні поінформував, що на Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.
Нагадаємо, що російські пропагандисти поширили в мережі відео, на якому, як стверджується, ЗС РФ заходять на територію біля будинків у межах Часового Яру. Водночас, 9 червня спікер ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що місто продовжує залишатися під контролем українських захисників.
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