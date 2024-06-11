DeepState сообщил о захвате Ивановского: в ВСУ это опровергают (карта)

По данным ОСГВ "Хортица", ВС РФ продолжают штурмовать населенный пункт вблизи Бахмута, однако село находится под контролем Сил обороны.

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Российским оккупантам не удалось захватить село Ивановское, которое расположено в Донецкой области, вблизи Часового Яра. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина.

"По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении", — рассказал Волошин.

В то же время он подчеркнул, что армия агрессора не прекращает попыток штурмов этого населенного пункта, нанося удары по нему из всех видов вооружения.

Отметим, что вчера вечером, 10 июня, аналитики ресурса DeepState сообщали, что ВС РФ якобы вошли в Ивановское, выложив соответствующую карту.

"Враг захватил Ивановское", — говорилось в сообщении.

Генеральный штаб в своей сводке проинформировал, что на Краматорском направлении с начала суток произошло три штурма противника. Один, в районе Часового Яра, отбит. Боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.

Напомним, что российские пропагандисты распространили в сети видео, на котором, как утверждается, ВС РФ заходят на территорию возле домов в пределах Часового Яра. В то же время, 9 июня спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что город продолжает оставаться под контролем украинских защитников.

Российская армия несет большие потери в бронетехнике. Это подтверждают снимки, сделанные возле села Старомайорское в Донецкой области. Фото сделал украинский морпех.