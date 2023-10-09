Мобилизация в Украине: мужчин до какого возраста могут забрать в армию
Для некоторых граждан предельный возраст для воинской службы может быть выше 60 лет.
Возрастные ограничения для военнообязанных и военнослужащих в Украине во время мобилизации определены законом. Согласно статье 22 Закона Украины № 2232 "О воинской обязанности и военной службе", устанавливается максимальный предел возраста для службы. Фокус разобрался, какие предельные возрастные ограничения могут быть для воинской службы.
На данный момент, в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, мобилизация продолжается, и военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
Предельные возрастные ограничения для военной службы следующие:
- Для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, находящихся на контрактной службе, предельный возраст составляет 45 лет.
- Для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, также находящихся на контракте, возрастной лимит устанавливается в 50 лет.
- Военнослужащие высшего сержантского и старшинского состава, проходящие службу по контракту, могут оставаться на службе до 55 лет.
- Для военнослужащих младшего офицерского состава предельный возраст составляет 45 лет.
- Военнослужащие старшего офицерского состава, такие как майоры (капитаны 3 ранга) и подполковники (капитаны 2 ранга), могут служить до 50 лет, а полковники (капитаны 1 ранга) — до 55 лет.
- Военнослужащие высшего офицерского состава имеют возможность служить до 60 лет.
- В период особых обстоятельств, когда военная служба требуется от лиц рядового, сержантского и старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава, предельный возраст увеличивается до 60 лет, а для высшего офицерского состава — до 65 лет.
Таким образом, в Украине мужчины могут служить в армии до 60 лет в период мирного времени и до 65 лет для высшего офицерского состава в период военного положения.
Ранее сообщалось о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.