Дело о 2,5 миллиарда на приватизации: правоохранители арестовали имущество аэропорта "Одесса"

Преступная группировка приватизировала аэропорт и в течение десяти лет получала с него доход. Теперь имущество, которое включает терминалы и корпоративные права, под арестом.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины добились ареста имущества Международного аэропорта "Одесса". Об этом 16 октября сообщила пресс-служба САП.

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве относительно незаконного завладения имущественным комплексом стратегического объекта КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности", — говорится в публикации.

В САП отметили, что речь идет о здании старого терминала, имуществе аэропорта в количестве 2488 единиц и корпоративных правах ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент" — 75% прав на ООО "Международный аэропорт "Одесса". Кроме того, под арестом оказалось помещение нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группировку, которая завладела Международным аэропортом "Одесса" и в течение десяти лет получала с него прибыль. В общем фигурантам удалось "заработать" 2,5 млрд гривен. По данным следствия, незаконно приватизировать КП помог тогдашний мэр Одессы Алексей Костусев.

12 октября Фокус со ссылкой на НАБУ передавал, что Костусева объявили в розыск. Его подозревают в присвоении, растрате или завладении имущества путем злоупотребления служебным положением и служебной фальсификации.