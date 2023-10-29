"Всі вбиті пострілом в голову": на Донеччині "кадирівці" розстріляли родину з 9 осіб з дітьми (фото)

Родичі з'їхалися на день народження. А вночі, коли вони спали, їх розстріляли всіх просто у ліжку, розповідають сусіди.

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В окупованій Волновасі на Донеччині "кадирівці" увірвалися в будинок і розстріляли там цілу родину. Загинули 9 осіб, серед них діти. Про це пише російське видання ASTRA.

"Слідчими органами Слідчого комітету РФ у "ДНР" встановлюються обставини вбивства дев'яти мешканців міста Волновахи, зокрема, двох дітей, тіла яких виявлено у приміщенні приватного житлового будинку з вогнепальними пораненнями. За цим фактом порушено кримінальну справу. Встановлюються особи, причетні до скоєння злочину", — йдеться в повідомленні.

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Як розповіли сусіди та дальня родичка вбитих, все сталося у п'ятницю, 27 жовтня на вулиці Донецькій. У приватному будинку жили чоловік та дружина — Наталія та Андрій, а також їхні діти — школярка Настя та 4-річний Микита.

За їхніми словами, злочин скоїв російський окупант. Він розстріляв усю сім'ю з дітьми та ще 5 осіб, які також перебували у будинку.

Андрій з дітьми

"Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали", — розповіла дальня родичка вбитих.

За словами рідних вбитих, до злочину причетний військовий ЗС РФ — чеченець, у якого напередодні стався конфлікт з чоловіком Наталії. Після розстрілу на місце прибуло місцеве військове керівництво і почало намагатися приховати все. Сусідам наказали мовчати.

"У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату, а всі вони вбиті", — розповіли ще одні сусіди вбитих.

"Всі вбиті в голову. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно", — сказав сусід сім'ї.

Нагадаємо, що російські окупанти під Токмаком розстріляли групу українських військовополонених. Бійці Сил оборони помстилися окупантам за вбитих побратимів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розстріляли своїх беззбройних солдатів, які відійшли з позицій.