После слов о ядерном взрыве над Сибирью: на Симоньян пожаловались в СК и МВД (видео)

Российский политик Николай Королев раскритиковал рассуждения Маргариты Симоньян о ядерном ударе по территории РФ. Комментируя высказывание пропагандистки, он отметил, что "нет предела моральному разложению".

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Помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев пожаловался на главу RT Маргариту Симонян в Следственный комитет и Министерство внутренних дел Российской Федерации из-за ее высказывания о ядерном взрыве. Об этом политик сообщил на своей странице в Instagram 4 октября.

"Я думал, что видел уже все возможные проявления пропаганды, но, оказывается, нет предела моральному разложению…" — написал Королев.

Речь идет о рассуждениях Маргариты Симонян в эфире программы Ч.Т.Д. Российская пропагандистка заявила, что если осуществить ядерный взрыв над Сибирью, то "ядерной зимы после не будет". По ее мнению, в подобном шаге "нет ничего страшного".

Симоньян также отметила, что по ее данным, в случае ядерного удара из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники.

"Мы вернемся с вами в 93 год. И я вам скажу, прекрасно же жили", — сказала пропагандистка.

На Маргариту Симоньян пожаловались в СК и МВД

Николай Королев отправил в СК и МВД обращение, в котором потребовал провести анализ высказываний Маргариты Симонян и привлечь ее к ответственности. Он также добавил, что "не поверил своим ушам и глазам".

"Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений. И, естественно, продолжаем верить в равенство всех граждан перед законом (нет).", — заключил помощник депутата.

Напомним, 27 сентября стало известно, что сотруднику российского агентства "Russia Today", которым руководит пропагандистка Маргарита Симоньян, Тимофею Сергиеву подбросили свиную голову на порог его квартиры в Москве.

Раннее, 27 августа, Маргарита Симоньян заявила, что вблизи ее дома уже второй раз упал беспилотник. Она заявила, что атаку организовали "террористы".