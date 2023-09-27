Найдя "подарок", пропагандист вызвал полицию и пожаловался на неоднократные угрозы от неизвестных в свой адрес.

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Сотруднику российского агентства "Russia Today", которым руководит пропагандистка Маргарита Симоньян, Тимофею Сергиеву подбросили свиную голову на порог его квартиры в Москве. Об этом пишет российское издание NEWS.ru.

Как рассказал пострадавший пропагандист, инцидент произошел вечером 26 сентября. Свиная голова была завернута в черный пакет. Найдя ее, Сергиев вызвал полицию и пожаловался сотрудникам правоохранительных органов на неоднократные угрозы от неизвестных в свой адрес.

"В очередной раз некоторые лица не дотягивают до своих любимых США. Там голова лошадиная и мафия сицилийская. А тут как всегда — просто свиньи", — отметили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

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Сергиев известен как автор статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?", которая вызвала широкий общественный резонанс. Он написал ее после того, как ВС РФ сделали "жест доброй воли" и сбежали из Киевской области. В своей статье Сергиев высказал мнение что, "денацификация Украины" означает проведение в отношении страны политики геноцида — Украина должна быть ликвидирована как нация и как государство, и раздроблена на отдельные "народные республики", подконтрольные России, а само название "Украина" — искоренено.

Напомним, что дом пропагандистки Маргариты Симоньян атаковал неизвестный беспилотник. Она заявила, что атаку организовали "террористы", которые якобы пытаются повлиять на действия России, заставив агрессора прекратить войну против Украины.

Ранее сообщалось, что что что Маргарита Симоньян угрожает уйти с работы, если в РФ вернутся певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин.