"Шушера": Симоньян пригрозила уйти с работы, если Пугачева и Галкин вернутся в РФ (видео)

Российская пропагандистка не раз оскорбляла звездную пару за их антивоенную позицию. По ее мнению, выехавшие из России артисты якобы предали родину в "тяжелый момент".

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Редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян грозится уйти с работы, если в Россию вернутся певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин. Об этом она сказала в эфире шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube.

"Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые они устраивали много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же", — заявила пропагандистка.

Симоньян в прямом эфире назвала Галкина "геем и мразью" за его антивоенные взгляды

Симоньян считает, что все покинувшие Россию артисты якобы предали родину в "тяжелый момент". Под этим она имела в виду развязанную РФ полномасштабную войну в Украине.

Пропагандистка в апреле прошлого года в прямом эфире назвала Галкина "геем и мразью" за его антивоенные взгляды и обвинила артиста в "женитьбе на пожилой женщине ради материальной выгоды".

"Человек, о котором всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине, и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека", – говорила Симонян.

Светский обозреватель Артур Гаспарян после таких высказываний предупреждал, что у Пугачевой очень много влиятельных друзей в России, которые могут помочь "заткнуть рот" Симоньян.

Напомним, что 6 мая Пугачеву заметили в России — она приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровское кладбище в Москве. Там же присутствовал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Латвийская певица Лайма Вайкуле 4 апреля посчитала реальным вариант прихода к власти в России Максима Галкина по примеру украинского лидера Владимира Зеленского.