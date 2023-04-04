"Зеленский же смог": Лайма Вайкуле спрогнозировала, что Галкин станет президентом РФ (видео)

Артистка предложила россиянам избрать лидером страны-агрессорки комика Максима Галкина. В подтверждение своей идеи она привела пример успешного президентства Владимира Зеленского.

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Латвийская певица Лайма Вайкуле считает вероятным приход к власти в России артиста Максима Галкина. Она призналась, что сама проголосовала бы за его кандидатуру. Об этом известно из интервью, опубликованного на ютуб-канале "Осторожно: Собчак".

"И посмотрим еще, возможно, Максим будет президентом, а может Алла будет. Это было бы чудо", — заявила Вайкуле.

Певица призналась, что отдала бы собственный голос Галкину на выборах. По ее мнению, россияне тоже проголосовали бы за комика.

"Вот Зеленский показал, как может! Вот я могу предложить такое россиянам", — сказала артистка.

Напомним, журналисты выяснили, что, несмотря на санкции, представители российской элиты отдыхают за границей, владеют там недвижимостью и получают прибыль. На одном из самых дорогих зимних курортов, например, встретили супругу замглавы Минобороны РФ. Также там встретили певца Валерия Меладзе, отказавшегося комментировать войну в Украине.

2 апреля представитель компании Pernod Ricard сообщил о возобновлении продаж в России. К продукции Pernod Ricard относится известный виски Jameson. После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины компания приостановила поставки алкоголя на рынок страны-агрессорки, однако там продавали уже ввезенную продукцию.