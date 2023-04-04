"Зеленський же зміг": Лайма Вайкуле спрогнозувала, що Галкін стане президентом РФ (відео)

Артистка запропонувала росіянам обрати лідером країни-агресорки коміка Максима Галкіна. На підтвердження своєї ідеї вона навела приклад успішного президентства Володимира Зеленського.

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Латвійська співачка Лайма Вайкуле вважає ймовірним прихід до влади у Росії артиста Максима Галкіна. Вона зізналась, що сама б проголосувала за його кандидатуру. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого на ютуб-каналі "Осторожно: Собчак".

"І подивимося ще, можливо, Максим буде президентом, а може, Алла буде. Це було б диво", — заявила Вайкуле.

Співачка зізналась, що віддала б власний голос Галкіну на виборах. На її думку, росіяни також проголосували б за коміка.

"От Зеленський показав, як може! Ось я можу запропонувати таке росіянам", — сказала артистка.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що попри санкції представники російської еліти відпочивають за кордоном, володіють там нерухомістю та отримують прибуток. На одному з найдорожчих зимових курортів, наприклад, зустріли дружину заступника голови Міноборони РФ. Також там зустріли співака Валерія Меладзе, який відмовився коментувати війну в Україні.

2 квітня речник компанії Pernod Ricard повідомив про відновлення продажів у Росії. До продукції Pernod Ricard належить відомий віскі Jameson. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України компанія припинила постачання алкоголю на ринок країни-агресорки, однак там продавали вже завезену продукцію.