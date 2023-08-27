Второй раз за неделю: дом пропагандистки Симоньян атаковал "какой-то беспилотник"

Главред телеканала RT пожаловалась, что беспилотник, который упал вблизи ее дома, "мешал ей спать".

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Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, заявила, что вблизи ее дома уже второй раз упал беспилотник. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

Она заявила, что атаку организовали "террористы". Организаторы такого мероприятия якобы пытаются повлиять на действия России, заставив агрессора прекратить войну против Украины.

По словам пропагандистки, рядом с ее домом второй раз за неделю упал беспилотник.

"Громко падает, хочу я вам сказать", — заявила она.

Она добавила, что это ей мешает спать. Он сильного шума стороннице российского диктатора Владимира Путина пришлось резко проснуться.

Симоньян 21 августа в Telegram уже заявляла, что на территории Истринского района, вблизи ее дома упал беспилотник. Она поблагодарила российскую ПВО, что обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, 18 августа стало известно, что в России ищут способы защитить Москву от украинских БПЛА. Российский эксперт Василий Кашин опасается, что беспилотники будут совершать налеты в России до конца войны с Украиной. По его словам, украинские военные очень тщательно готовятся к атакам беспилотных летательных аппаратов на города РФ — они прокладывают дронам маршрут на основе данных спутниковой разведки о расположении систем ПВО. В частности, такой мегаполис как Москва — идеальная среда для атак беспилотников, поскольку там большое количество зданий.

В Подмосковье 18 августа заметили стаю беспилотников. Очевидцы заявили, что в небе над Подмосковьем якобы кружили легкомоторные самолеты.