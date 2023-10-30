"Кадирівці" прийшли вночі: з'явилися деталі убивства цілої родини у Волновасі (фото 18+)

Російські військові мали при собі прилади нічного бачення та глушники, і убивали людей прямо у ліжках. Жодна з жертв не поворухнулась, поки у будинку "хазяйнували" убивці.

Related video

29 жовтня стало відомо про смерть дев'ятьох людей у Волновасі, яких убили "кадирівці". Група злочинців приїхала на місце злочину на мотоциклі, мала при собі зброю з глушником. Людей розстріляли просто у ліжках та уві сні. Світлини з місця подій опублікував український журналіст Денис Казанський у Telegram-каналі.

Важливо

Після слів про ядерний вибух над Сибіром: на Симоньян поскаржилися в СК і МВС (відео)

На світлинах, опублікованих Казанським, видно тіла людей, які лежать у ліжках, бо не встигали навіть ворухнутись, коли їх убивали. На стінах — бризки крові. Після убивства будинок не пограбували — все залишилось на своїх місцях. Фокус публікує світлини, приховавши окремі фрагменти зображення з етичних міркувань.

Волноваха: кухонний стіл Волноваха: передпокій Волноваха: гільзи Волноваха: матір з двома дітьми Волноваха: чоловік на дивані Волноваха: жертва убивства

Убивство родини у Волновасі: деталі

Представники окупаційних правоохоронних органів почали розслідування подій у Волновасі. Зокрема, поширили інформацію про підозрюваних на мотоциклі — на них 2-3 убивць прибули до будинку, де застрелили сімох дорослих та двох дітей.

Убивство у Волновасі: пошук підозрюваних Фото: Денис Казанський / Telegram Убивство у Волновасі: пошук мотоцикла Фото: Денис Казанський / Telegram

Стали відомо імена жертв "кадирівців": серед жертв — дівчинка-школярка та чотирирічний хлопчик:

Микита Капканець 2018 р.н.; Анастасія Капканець 2014 р.н.; Наталія Капканець 1994 р.н.; Андрій Капканець 1992 р.н.; Олександр Капканець 1998 р.н.; Катерина Капканець 1996 р.н.; Тетяна Капканець 1972 р.н.; Едуард Капканець 1970 р.н.; Дмитро Хатинський 2003 р.н.

Місцеві жителі розповіли, що у Волновасі вночі загинули члени трьох сімей, які прийшли в гості до Наталі відзначати день народження. Наразі російська влада запевняє, що у неї немає підозрюваних у справі.

Зазначимо, у донецьких пабліках стверджують, що незадовго до убивства начебто "кадирівці" посварились з одним із загиблих — Андрієм. Після цього вночі повернулись до будинку, маючи при собі зброю з глушником та прилади нічного бачення. Коли представники окупаційної влади прибули на місце злочину, то намагались примусити сусідів мовчати.

Нагадуємо, український волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко 24 жовтня повідомив про черговий злочин росіян. Зокрема, командири ЗС РФ віддали накази розстріляти групу українських військовополонених: подія відбулась на Запорізькому відтинку фронту. Крім того, командувачі РФ розстрілюють і власних солдатів — про один з таких випадків стало відомо у червні 2023 року.