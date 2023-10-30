Убийство семьи в Волновахе: расстрел совершили лица "кавказской внешности", — прокуратура (фото)

По данным следствия, мужчины в военной форме с оружием приходили в частный дом украинцев дважды. Сначала они требовали освободить дом для нужд оккупантов, а после отказа начали угрожать.

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Украинские правоохранители начали расследование по факту убийства оккупантами украинских граждан во временно захваченном населенном пункте Волноваха. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры 30 октября.

По данным следствия, в октябре в частный дом семьи в Волновахе Донецкой области зашли лица кавказской внешности, которые были одеты в военную форму. С собой у них было оружие, но тогда обошлось без последствий.

"Вооруженные люди требовали, чтобы семья, которая в нем жила, освободила дом для проживания одного из подразделений российской армии. Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли", — говорится в сообщении.

Донецкая прокуратура занялась расследованием убийства семьи в Волновахе Фото: Донецкая прокуратура Донецкая прокуратура занялась расследованием убийства семьи в Волновахе Фото: Донецкая прокуратура Донецкая прокуратура занялась расследованием убийства семьи в Волновахе Фото: Донецкая прокуратура

Уже 27 октября, как отметили далее в прокуратуре, российские оккупанты вернулись в дом и применили огнестрельное оружие. Были расстреляны все 9 членов семьи, которые на тот момент уже спали.

Среди погибших трое женщин и двое несовершеннолетних детей 2014 и 2018 годов рождения. Досудебное расследование продолжается, однако максимальное наказание за совершенное преступление, добавили правоохранители, пожизненное лишение свободы.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября сообщалось, что появились детали убийства целой семьи в Волновахе. Российские военные имели при себе приборы ночного видения и глушители, и убивали людей прямо в кроватях. Ни одна из жертв не пошевелилась, пока в доме "хозяйничали" убийцы.