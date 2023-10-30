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Военный Фокус Российско-украинская война

Убийство семьи в Волновахе: расстрел совершили лица "кавказской внешности", — прокуратура (фото)

Волноваха, Донецкая область, прокуратура, война РФ против Украины, прокуратура, расследование, российские оккупанты
Фото: Донецкая прокуратура | Донецкая прокуратура занялась расследованием убийства семьи в Волновахе

По данным следствия, мужчины в военной форме с оружием приходили в частный дом украинцев дважды. Сначала они требовали освободить дом для нужд оккупантов, а после отказа начали угрожать.

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Украинские правоохранители начали расследование по факту убийства оккупантами украинских граждан во временно захваченном населенном пункте Волноваха. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры 30 октября.

По данным следствия, в октябре в частный дом семьи в Волновахе Донецкой области зашли лица кавказской внешности, которые были одеты в военную форму. С собой у них было оружие, но тогда обошлось без последствий.

"Вооруженные люди требовали, чтобы семья, которая в нем жила, освободила дом для проживания одного из подразделений российской армии. Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли", — говорится в сообщении.

Волноваха, Донецкая область, прокуратура, война РФ против Украины, прокуратура, расследование, российские оккупанты Fullscreen
Донецкая прокуратура занялась расследованием убийства семьи в Волновахе
Фото: Донецкая прокуратура
Волноваха, Донецкая область, прокуратура, война РФ против Украины, прокуратура, расследование, российские оккупанты Fullscreen
Донецкая прокуратура занялась расследованием убийства семьи в Волновахе
Фото: Донецкая прокуратура
Волноваха, Донецкая область, прокуратура, война РФ против Украины, прокуратура, расследование, российские оккупанты Fullscreen
Донецкая прокуратура занялась расследованием убийства семьи в Волновахе
Фото: Донецкая прокуратура
Волноваха, Донецкая область, прокуратура, война РФ против Украины, прокуратура, расследование, российские оккупанты
Волноваха, Донецкая область, прокуратура, война РФ против Украины, прокуратура, расследование, российские оккупанты
Волноваха, Донецкая область, прокуратура, война РФ против Украины, прокуратура, расследование, российские оккупанты

Уже 27 октября, как отметили далее в прокуратуре, российские оккупанты вернулись в дом и применили огнестрельное оружие. Были расстреляны все 9 членов семьи, которые на тот момент уже спали.

Среди погибших трое женщин и двое несовершеннолетних детей 2014 и 2018 годов рождения. Досудебное расследование продолжается, однако максимальное наказание за совершенное преступление, добавили правоохранители, пожизненное лишение свободы.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября сообщалось, что появились детали убийства целой семьи в Волновахе. Российские военные имели при себе приборы ночного видения и глушители, и убивали людей прямо в кроватях. Ни одна из жертв не пошевелилась, пока в доме "хозяйничали" убийцы.